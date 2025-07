Nissan Kicks 2026 oferece descontos de até R$ 19.010 para CNPJ

O novo Nissan Kicks 2026 chega com força total e já pode ser adquirido diretamente por empresas e produtores rurais. Desde julho, as vendas diretas estão a todo vapor, oferecendo uma ótima oportunidade para quem precisa de um SUV compacto e eficiente. O Kicks está disponível em quatro versões, com preços que vão de R$ 159.990 até R$ 199.000.

Se você é empreendedor ou trabalha em uma fazenda, a economia nos preços é bem atraente. Por exemplo, a versão de entrada, Sense 1.0T AT, custa R$ 164.990, mas se você tiver CNPJ, esse valor despenca para R$ 148.990 — uma bela economia de R$ 16 mil! Até a versão Advance 1.0T AT, que normalmente é vendida por R$ 175.990, sai a R$ 158.990 nas vendas diretas, ou seja, um desconto de R$ 17 mil.

Agora, se você está de olho em um SUV mais robusto, a versão Exclusive 1.0T AT tem um preço de tabela de R$ 182.490, mas também pode ser adquirida por R$ 164.990 para empresas, reduzindo em R$ 17.500 o custo total. E para quem quer o melhor que o Kicks pode oferecer, a versão topo de linha Platinum 1.0T AT custa R$ 199.000, mas fica por R$ 179.990 nas vendas diretas — ou seja, um desconto que chega a R$ 19.010.

Números que Impressionam

De acordo com a Fenabrave, o Kicks já registrou 5.667 emplacamentos até o dia 29 de julho de 2025. Isso representa um incrível aumento de 82,9% em comparação a junho! Porém, a disputa no segmento de SUVs está acirrada. O Volkswagen T-Cross continuou sendo o campeão de vendas em julho, com 8.254 unidades, seguido pelo Hyundai Creta com 6.804, e o Toyota Corolla Cross com 5.961.

Desempenho em 2025

Em termos de desempenho, o Kicks promete agradar. Até agora, já foram vendidas 28.858 unidades em 2025. Aqui está um resumo do desempenho mês a mês:

Janeiro: 4.458

Fevereiro: 3.217

Março: 4.519

Abril: 4.006

Maio: 3.607

Junho: 3.394

Motor e Dimensões Impressionantes

O 2026 traz uma novidade sob o capô: um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, fabricado pela HORSE — o mesmo que equipa o Renault Kardian. Esse motor entrega até 125 cv com etanol (ou 120 cv com gasolina) e tem um torque generoso de 22,4 kgfm a apenas 2.500 rpm. O câmbio automatizado de dupla embreagem com seis marchas garante uma troca de marchas suave e ágil.

E para quem gosta de espaço, prepare-se: o novo Kicks tem 4,36 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,62 m de altura, com um entre-eixos de 2,65 m — o maior da categoria! A distância do solo é de 20 cm, ideal para quem enfrenta terrenos desafiadores. Além disso, o porta-malas é impressionante, com 470 litros, perfeito para viagens ou para o dia a dia.

Estilo Renovado

Na questão do design, a novíssima geração veio com tudo. O Kicks exibe um visual mais elegante e moderno, com linhas limpas e faróis e lanternas de LED. As rodas podem chegar até 19 polegadas, e na traseira, as lanternas unidas por uma faixa escura dão um ar sofisticado e robusto ao veículo.

Preços para CNPJ

Para facilitar ainda mais a comparação, aqui estão os preços oficiais e os valores para empresas:

Versões Preços de tabela Preços para CNPJ Descontos Sense 1.0T AT R$ 164.990,00 R$ 148.990,00 R$ 16.000,00 Advance 1.0T AT R$ 175.990,00 R$ 158.990,00 R$ 17.000,00 Exclusive 1.0T AT R$ 182.490,00 R$ 164.990,00 R$ 17.500,00 Platinum 1.0T AT R$ 199.000,00 R$ 179.990,00 R$ 19.010,00

A nova geração do Nissan Kicks está pronta para conquistar muitos apaixonados por carros eSUVs no Brasil.