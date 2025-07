Napoli avança nas negociações por meia do Milan em saída

O Napoli está avançando nas negociações para contratar o meio-campista Yunus Musah, que atualmente joga pelo Milan. No entanto, as conversas entre os dois clubes começaram a ficar complicadas devido a divergências sobre os detalhes financeiros da transferência.

Musah, de 22 anos, teve pouco espaço no Milan nos últimos jogos da temporada passada, participando de apenas 181 minutos nos últimos oito jogos sob o comando do técnico Sergio Conceição. Apesar disso, o técnico do Napoli, Antonio Conte, vê potencial em Musah e considera sua contratação essencial para fortalecer o meio-campo da equipe, que já conta com jogadores como Scott McTominay, Stanislav Lobotka e o recém-chegado Kevin De Bruyne.

Os clubes concordaram sobre um valor de transferência entre 23 e 25 milhões de euros, mas a principal dificuldade está relacionada às cláusulas de bônus que o Milan deseja incluir no acordo. O diretor esportivo do Napoli afirma que a proposta atual é justa e que o clube não aumentará a oferta. Caso as negociações fiquem estagnadas, o Napoli está disposto a buscar outras opções no mercado.

Recentemente, os diálogos entre Napoli e Milan pararam depois que o Milan rejeitou uma proposta de 23 milhões de euros com bônus. Inicialmente, essa proposta parecia próxima de um acordo. No entanto, a insistência do Milan por uma estrutura de bônus mais elevada levou a uma pausa nas conversas.

Apesar do momento delicado, as negociações devem ser retomadas nos próximos dias, com as duas partes esperançosas de chegar a um entendimento sobre os bônus.

Para o Napoli, a contratação de Musah não é apenas uma adição ao elenco, mas uma estratégia para reforçar a equipe. O clube acredita que suas habilidades poderiam se desenvolver excelente sob a orientação de Conte. Para Musah, essa mudança seria uma oportunidade valiosa de recomeço após uma fase inconsistente em Lombardia e a chance de jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Se a transferência se concretizar, o meio-campista americano pode trazer a intensidade, disciplina tática e ofensividade que o Napoli busca para defender seu título na Serie A.