Nissan Kait começa a revelar seu novo visual sem camuflagens

Aê, apaixonados por carros! Tem novidade vindo por aí que promete sacudir o mercado de SUVs no Brasil. Em maio, a Nissan revelou o nome do seu novo modelo: KAIT. E, olha, não pensem que é mais um rebrand de algum SUV que já conhecemos, o KAIT tem cara nova e bem diferente dos modelos Magnite ou X-Trail que estão por aí.

Recentemente, o perfil @placaverde no Instagram publicou imagens do KAIT rodando pela primeira vez com um visual bem próximo do que será a versão final. O tamanho está mais na pegada do Kicks Play, e o caimento do teto lembra bastante o modelo que já é conhecido. A traseira mostra lanternas moderninhas, com traços mais retos, muito por conta da nova geração do Kicks.

Observando os detalhes, conseguimos identificar algumas pistas de economia no design. As rodas dianteiras estão cobertas, mas têm aberturas para ventilação — já dá pra imaginar como vai ser o desempenho na estrada, certo? Por outro lado, a parte traseira ainda está bem camuflada, o que levanta a suspeita de que pode rolar o uso de freios a tambor, algo que já vimos na versão Kicks Play. O KICKS reestilizado vai vir com uns upgrades puxados, então o KAIT tenta se manter mais acessível.

Nissan Kait: o que mais sabemos

Pelo que tudo indica, o KAIT será uma plataforma totalmente nova e o presidente da Nissan América Latina, Guy Rodriguez, confirmou que ele é um modelo inédito! Isso já derruba a expectativa de ser uma versão do Magnite, que é bem menor e vendido em mercados distintos, como a Índia.

O que se sabe é que esse SUV vai ocupar uma posição estratégica, aliando porte e preço entre o Kicks Play e a nova geração do Kicks, que deve chegar em 2025. O KAIT está sendo desenvolvido para ser produzido em Resende (RJ) e vai contar com motor 1.0 turbo, oferecendo um desempenho que promete agradar os brasileiros.

Mesmo com todo o disfarce durante os testes, é possível ver a tradição da Nissan nas linhas, principalmente nas janelas laterais, que trazem um charme especial ao design. Para quem já passou por situações de trânsito intenso, é sempre bom ter um SUV que combine conforto e certo nível de eficiência, e o KAIT apresenta isso de maneira prática.