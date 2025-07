Chris Martin flagra CEO Andy Byron em situação constrangedora no show

The moment Astronomer CEO Andy Byron and Chief People Officer Kristin Cabot appeared on Coldplay's 'kiss cam'

Coldplay: Caso de Affaire Vai a Público Durante Show

Um episódio inusitado ocorreu durante um show do Coldplay em Boston na última quarta-feira. O vocalista Chris Martin expôs, sem querer, o CEO de uma empresa de tecnologia, Andy Byron, e sua suposta amante, Kristin Cabot, que é também a diretora de Recursos Humanos da empresa.

Durante a apresentação, a famosa "câmera do beijo" (kiss cam) do evento focou no casal, que estava abraçado. Chris Martin, percebendo a cena, comentou: "Olhem para esses dois", o que gerou uma reação imediata de constrangimento. Byron, percebendo a situação embaraçosa, rapidamente soltou Cabot e se escondeu atrás de uma barreira. Enquanto isso, Cabot virou-se e cobriu o rosto com as mãos, ambos envergonhados com a exibição pública.

O estádio lotado, Gillette Stadium, explodiu em risadas. O cantor continuou com bom humor ao dizer: "Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos," o que amplificou a sensação de escândalo entre os presentes.

Andy Byron, que está à frente da empresa de desenvolvimento de software Astronomer, assumiu a posição de CEO em julho de 2023. Seu perfil no LinkedIn informa que a companhia está avaliada em mais de 1,3 bilhões de dólares. Kristin Cabot ocupa o cargo de Chief People Officer e tem uma imagem voltada para a construção de confiança entre os funcionários.

O vídeo do incidente rapidamente se espalhou nas redes sociais, com inúmeras pessoas comentando e apoiando a esposa de Byron, que não estava presente no evento. Comentários nas plataformas digitais variam de apoio à esposa a críticas sobre a falta de discrição de ambos.

Até o momento, neither Byron nor Cabot se pronunciaram sobre as especulações a respeito de um relacionamento extraconjugal. A empresa Astronomer também não fez comentários sobre o fato.

O que ficou claro é que um momento de diversão em um show se transformou em um acontecimento de grande repercussão, levantando questões sobre ética e comportamento nas relações pessoais.