Nissan intensifica testes do novo Sentra 2026

A Nissan está com toda a energia voltada para se recuperar no mercado e, como parte desse esforço, vem se dedicando ao desenvolvimento de novas gerações de seus carros mais populares. O primeiro deles a desembarcar foi o novo Kicks, que já está nas lojas. E não para por aí: em breve, o Sentra também ganhará sua nova versão, e as imagens dos testes têm pipocado nas redes sociais.

O Sentra, que vai se tornar o único modelo de passeio da marca em várias regiões — especialmente na América do Norte —, está em uma fase crucial. Isso porque a Nissan decidiu dar uma repaginada na sua linha, deixando de lado o mini Versa, que só estará disponível em mercados mais jovens, enquanto o Altima, sedã maior da marca, será descontinuado.

Agora, se você estiver de olho na silhueta do novo Sentra, vai perceber que ele traz uma frente com aqueles faróis angulares que a Nissan tem adotado em modelos como o Kicks e o Murano. A traseira também promete chamar atenção, com uma barra de luz fina e estilosa que contorna a tampa do porta-malas, dando um ar moderno e sofisticado ao conjunto.

Olha, quem gosta de um toque esportivo vai curtir a novidade: o novo Sentra deve ter um pequeno spoiler na traseira. Além disso, ele mantém a terceira janela atrás da porta traseira, mas não terá mais aquele detalhe preto na coluna C. Isso promete deixar o visual muito mais limpo e conectado ao que há de mais atual nas tendências de design automotivo.

Ao entrar no carro, a expectativa é de um interior mais minimalista, seguindo a linha dos SUVs recentes da marca. A Nissan deve substituir as telas atuais de 7 e 8 polegadas por opções maiores e, para quem adora tecnologia, o quadro de instrumentos analógico pode dar lugar a uma versão totalmente digital. As telas duplas de 12,3 polegadas, que já estão em outros modelos, podem também fazer sua estreia no Sentra.

Passando para as opções de motorização, o Sentra deve continuar com o propulsor 2.0 aspirado e câmbio CVT nas versões de entrada. Mas fique ligado: as versões mais equipadas podem trazer um motor híbrido, semelhante ao que o Sylphy tem na China, que é uma verdadeira armadilha ao volante, aproveitando a tecnologia e-Power. Nesse sistema, o motor elétrico é o protagonista, e o motor a combustão entra em cena apenas para gerar energia.

Hoje em dia, por aqui, o Sentra começa na casa dos R$171.890 na versão Advance CVT e pode chegar até R$195.890 na configuração Exclusive CVT. Considerando as opções, ele se coloca no mesmo ringue de gigantes como o Toyota Corolla e o Honda Civic, que todo mundo já conhece e adora.