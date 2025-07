Nova era da TV no Brasil começa em 2025

Quem já tem uma smart TV sabe como é legal interagir com o aparelho. Agora, essa mesma experiência pode chegar também para quem usa televisão analógica. Isso porque o governo brasileiro está trabalhando em um decreto para introduzir a TV 3.0, uma tecnologia que promete unir o sinal da TV com a internet, trazendo mais interatividade.

Com um novo conversor digital, você poderá acessar aplicativos e conteúdos online na transmissão de TV aberta, parecendo muito com a experiência que temos nos serviços de streaming. As principais novidades incluem:

Acesso por aplicativo : você vai poder fazer login e assistir canais como Globo, SBT e Record diretamente pelo app.

Conteúdo sob demanda : vai ser possível acessar produções e materiais extras oferecidos pelos canais.

Compras na tela : se você ver um produto em um programa, poderá comprá-lo com um clique!

Publicidade segmentada: as emissoras poderão enviar anúncios que correspondem ao seu perfil, como acontece nas redes sociais.

Essa iniciativa está sendo tocada pelo Ministério das Comunicações, que enviou a proposta para a Casa Civil em dezembro do ano passado. A previsão é de que possamos ver as mudanças em funcionamento ainda este ano, mas os aparelhos adaptados só chegarão ao mercado no próximo ano.

Como acessar a TV 3.0?

Para aproveitar a TV 3.0, você vai precisar de um conversor USB ou HDMI, com custo em torno de R$ 400. Assim que o conversor estiver instalado, você poderá navegar usando o controle remoto ou até mesmo o celular, além de acessar todas aquelas funcionalidades novas.

É importante notar que até mesmo as smart TVs mais atuais vão precisar do conversor para se conectar a essa nova função. Se você decidir não adquirir o dispositivo, ainda poderá continuar assistindo à TV aberta normalmente, mas sem os recursos interativos que a TV 3.0 oferece. Vale lembrar que o sinal tradicional deve durar mais uns dez anos no máximo.