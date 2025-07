Volkswagen Tera registra 2.555 emplacamentos em vendas

O mercado automotivo brasileiro está agitado com a chegada do novo SUV Volkswagen Tera. Lançado no dia 5 de junho de 2025, ele já chegou causando alvoroço. Em menos de 1 hora, a montadora recebeu 12 mil reservas. É claro que esses números ainda não são vendas confirmadas, mas mostram que o público está bem interessado no modelo.

O Tera, mesmo tendo sido lançado recentemente, já ficou em 14º lugar no ranking de emplacamentos da Fenabrave, com 2.555 unidades registradas apenas no mês de junho. E como a lista considera apenas os carros que já estão emplacados, dá para imaginar que muitos dos reservados ainda não foram contabilizados. Ou seja, espera-se que ele suba nesse ranking à medida que as entregas forem feitas.

E por falar em concorrência, o cenário está pegando fogo. O Renault Kardian emplacou 10.284 unidades entre janeiro e junho, enquanto o Fiat Pulse ultrapassou a marca das 20 mil. Com isso, o Tera entra numa disputa acirrada no segmento dos SUVs compactos.

Versões e Motorizações

Para quem está de olho em opções, o Tera 2026 vem em cinco versões, contando com dois tipos de motor: um 1.0 MPI aspirado de 84 cv, só disponível na versão de entrada, e um 1.0 TSI turbo com 116 cv nas outras configurações. O câmbio também tem suas opções, sendo manual de cinco marchas ou automático de seis. Essa variedade é ótima pra quem gosta de personalizar a experiência ao volante.

Essas dimensões são um capítulo à parte. Com 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura, e 1,50 m de altura, o Tera promete um bom espaço. O entre-eixos de 2,57 m e o porta-malas com capacidade para 350 litros garantem que dá pra levar a família e mala sem preocupações.

Equipamentos e Segurança

Em termos de equipamento, dá pra dizer que o Tera não decepciona. Todas as versões vêm com seis airbags, faróis full LED, piloto automático, retrovisores elétricos e até um detector de fadiga. Um destaque interessante é a frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, um item inédito em carros com câmbio manual. Nos desafios do dia a dia, quem já passou por trânsito pesado sabe como esses recursos fazem a diferença.

Preços e Disponibilidade

E quanto ao preço? O Tera começa em R$ 103.990 na versão de entrada com motor MPI e câmbio manual, indo até R$ 139.990 na versão topo de linha High TSI automática, que ainda pode ser equipada com um pacote opcional Outfit. É uma faixa que, considerando os concorrentes, pode gerar um bom debate entre os apaixonados por carros.

O Tera parece ter tudo para ficar na mira dos motoristas brasileiros, seja pelos recursos de segurança, pelo desempenho ou pelo design moderno. É válido ficar de olho nesse modelo que promete dar o que falar nas rodovias.