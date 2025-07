Nissan domina lista dos carros mais vendidos no México em queda

O México, que é o quarto maior mercado automotivo da América, viu suas vendas de carros novos caírem pelo terceiro mês seguido. Em junho, foram vendidos 116.059 veículos, um declínio de quase 6% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram emplacados 123.391.

No acumulado do primeiro semestre, o número total de vendas ficou em 709.341 unidades, ligeiramente abaixo do ano passado, que teve 711.118. E apesar da queda, a Nissan continua firme na liderança das montadoras, mantendo suas 21.153 vendas em junho e ganhando 1,1 ponto percentual de participação no mercado.

A Chevrolet, que vinha como vice-líder, enfrentou dificuldades e perdeu 12% de seus clientes, finalizando o período com 14.736 carros vendidos. A Toyota ficou em um tímido terceiro lugar com 10.162 unidades, enquanto a Volkswagen recuperou sua posição de destaque com 10.471. Vale ressaltar que a Kia foi a única entre as principais montadoras a crescer em um ano, vendendo 9.410 veículos.

Por outro lado, a Mazda teve um desempenho decepcionante, com uma queda acentuada de vendas, passando de 9.067 para apenas 7.126 unidades, o que representa uma redução de mais de 20%. Isso é um lembrete de que nem todo dia é dia de sol no mundo automotivo.

Desempenho dos Modelos

No ranking dos modelos mais vendidos, o Nissan Versa se destacou novamente, com 6.368 unidades emplacadas, seguido pela picape NP300, que emplacou 4.409. O Chevrolet Aveo completou o pódio com 4.297 unidades. Interessante notar que esses três modelos têm se mantido nas primeiras posições desde o início do ano.

O Kia K3 Sedan também ganhou destaque, com um aumento significativo nas vendas, alcançando 3.961 unidades. Isso mostra como um bom design e preço competitivo podem fazer a diferença. O Nissan March e o Sentra também se destacaram, respectivamente com vendas de 2.269 e 2.079.

Dentre os SUVs, o Mazda CX-30 ficou no topo, com 1.985 unidades vendidas. E a veterana VW Saveiro, que também continua sendo um campeão de vendas, teve uma alta de quase 19%, alcançando 1.771 unidades. Porém, nem todos os modelos conseguiram manter a popularidade, como o Renault Kwid, que viu suas vendas caírem drasticamente, perdendo mais de um terço de seus compradores.

Comparativo com o Brasil

Para quem vive no Brasil, essa situação no México lembra o nosso mercado, onde a concorrência é acirrada e as preferências dos consumidores mudam rapidamente. Você já reparou como algumas montadoras se destacam em um mês e no outro podem cair na lista? Isso é parte do jogo!

A Nissan, por exemplo, mostra uma capacidade de renovação e adaptação à demanda do público. Já a Chevrolet, com o desempenho mais fraco, pode estar enfrentando desafios para reinvêntar suas ofertas.

O mercado automotivo é assim: dias bons e dias ruins. O importante é ficar de olho nas tendências e novidades. Afinal, quem não gosta de descobrir um carro novo que pode ser a próxima paixão sobre rodas?