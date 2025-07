Nissan diminui preço do Kicks Advance em R$ 17 mil para PcD

O Nissan Kicks Advance 2026 está chamando atenção dos apaixonados por carros no Brasil, e não é para menos! Com um visual completamente renovado, esse SUV intermediário traz uma proposta bem interessante para quem busca estilo e tecnologia. Ele é maior que o Kicks Play, que continuará sendo vendido com o design anterior, então já dá pra imaginar como essa nova versão vem para conquistar o mercado.

Uma ótima notícia para o público PcD: a versão Advance pode ser adquirida com isenção de IPI e um bônus de fábrica especial durante a campanha de julho, tornando-o ainda mais acessível. Pode-se economizar bastante nessa compra!

Ao falar de performance, o Kicks Advance não decepciona. Equipado com um motor 1.0 turbo e câmbio automático, ele tem preço de tabela de R$ 175.990. Mas, para os PcD, o valor desce para R$ 158.990, ou seja, uma redução significativa de R$ 17 mil. Lembrando que esses preços podem variar de acordo com a região ou a concessionária, então é bom ficar ligado nas promoções da sua cidade.

Com um design mais moderno e itens de série que estão fazendo a diferença, o Kicks Advance já é uma escolha atraente em comparação com concorrentes como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass. Quem dirige bastante em cidade e estrada sabe que um SUV confortável e bem equipado faz toda a diferença no dia a dia.

Os números também estão a favor do Nissan Kicks. Segundo a Fenabrave, ele registrou 2.160 emplacamentos até meados de julho, o que significa um crescimento expressivo de 46% em relação ao mês anterior. É claro que o Hyundai Creta ainda lidera as vendas no segmento, mas isso só mostra que o Kicks está no jogo e se destacando.

Quando se trata de tecnologia e conforto, o Kicks Advance não está para brincadeira. Com partida remota do motor, retrovisores com rebatimento elétrico e câmera com visão 360°, ele se apresenta como um verdadeiro companheiro para o dia a dia. A central multimídia de 12,3 polegadas é outro atrativo, oferecendo conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto, algo que muitos de nós já valorizamos ao fazer nossas trilhas sonoras durante o trajeto.

Segurança também é prioridade: o veículo vem com seis airbags, ar-condicionado digital e um painel digital de 7 polegadas. Além disso, os ocupantes do banco traseiro ainda contam com entradas USB-C, um detalhe que sempre faz a diferença em viagens.

E não para por aí! O Kicks ainda oferece alerta de permanência em faixa, monitoramento da pressão dos pneus e rodas de liga leve aro 17. Tudo isso para garantir que você tenha uma experiência tranquila e segura nas suas aventuras.

Agora, se você está pensando em um SUV que combina preço, tecnologia e conforto, o Kicks Advance pode ser uma excelente escolha para você. Afinal, dirigir um carro que oferece tudo isso faz qualquer volta ao volante ser mais prazerosa e menos cansativa.