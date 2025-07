Nissan corta preço do Kicks 2026 em até R$ 20 mil

O novo Nissan Kicks chegou pra agitar o mercado brasileiro e, com isso, trouxe boas novidades, especialmente para quem ama carro. Lançado no final de junho, esse SUV não só vem com um design renovado, como também com um desconto considerável de 8% em todas as versões, fruto das novas regras de tributação do setor automotivo.

Vamos falar de números: a versão inicial, chamada Sense, agora tem um preço que começa em R$ 148.990. Isso é uma queda de R$ 16 mil em relação aos R$ 164.990 sugeridos no lançamento. Já a versão topo de linha, a Platinum, ficou por R$ 179.990, significando R$ 20 mil a menos em comparação aos R$ 199.990 de tabela. E ainda faltam os preços das versões intermediárias, que devem seguir essa tendência de redução.

Se você já teve que encarar trânsito pesado, vai agradecer às novas funcionalidades de segurança que vêm de série a partir da versão básica: com seis airbags, controle de tração e estabilidade, e até um alerta de colisão com frenagem automática. Os detalhes fazem diferença! Pra não falar do painel digital de 7” e da tela multimídia de 12,3” com conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.

### Design e Conforto

Essa nova fase do Kicks traz um ar mais robusto e moderno. Os faróis em LED e a grade dianteira estilizada chamam a atenção em qualquer esquina. Na traseira, as lanternas em LED interligadas dão um charme extra. O interior também é um espetáculo à parte: acabamento caprichado, bancos que parecem flutuar (o famoso Zero Gravity), e luzes em LED que deixam tudo mais sofisticado.

E se você curte tecnologia, prepare-se! O Kicks vem com partida remota do motor e carregador de celular sem fio. Pra quem está sempre conectado, ter quatro portas USB tipo C é uma mão na roda, né? E quem não gosta de um carro que entende nossos comandos de voz?

### Performance

Agora vamos falar do coração desse SUV. O Kicks 2026 é o primeiro modelo da Nissan que utiliza a plataforma modular CMF-B High Spec, equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que promete 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina. O motor, que também conta com injeção direta e comando de válvulas variável, oferece muito torque, ideal para encarar tanto o dia a dia na cidade quanto uma estrada mais longa.

Com dimensões generosas, ele chega a 4.365 mm de comprimento e 1.800 mm de largura, além de um entre-eixos de 2.655 mm, proporcionando bastante espaço interno e um porta-malas que acomoda 470 litros, o maior da categoria. Se você está pensando em viagens de estrada ou passeios com a família, isso faz toda a diferença!

Estamos apenas começando a conhecer tudo o que o novo Kicks tem a oferecer. Prepare-se para despertar seu lado entusiasta ao volante e descobrir essa nova versão que, com certeza, vai conquistar muitos corações por aí!