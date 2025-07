Senado limita uso de motosserra e pressiona Milei com projetos

Governo Enfrenta Derrota No Senado e Acusa Oposição de Golpe Institucional

O governo do presidente Javier Milei atravessou uma de suas maiores derrotas no Senado, onde a oposição conseguiu aprovar por unanimidade um aumento nas aposentadorias, a atualização do bônus para aposentados e a declaração de emergência para pessoas com deficiência. Além das votações sobre os benefícios, os senadores também aprovaram a prorrogação de uma moratória para aposentadorias, além de um auxílio em razão das enchentes em Bahia Blanca, que havia sido vetado pelo próprio presidente.

Durante a sessão, que ocorreu de forma autoconvocada, 42 senadores compareceram, superando as expectativas. As discussões foram acompanhadas por manifestantes em frente ao Congresso, incluindo aposentados e defensores de direitos para pessoas com deficiência, que exigiam uma resposta do governo que respeitasse suas necessidades. Para desestimular a presença dos manifestantes, a segurança foi intensificada.

A aprovação de sete projetos pela oposição demonstrou a dificuldade do governo em estabelecer diálogos e sua fragilidade no parlamento. A sessão foi composta por senadores de vários partidos, incluindo União por la Patria e representantes do PRO, indicando um forte consenso entre as diferentes frentes partidárias. A intensidade das votações, com aprovações por maioria ou unanimidade, contrastou com a reação do governo, que alegou que o Senado estava realizando um “golpe institucional”.

Com a sessão já em andamento, o oficialismo tentou invalidar a convocação dos senadores, embora estivesse em meio a uma sessão que, segundo o regulamento, era ordinária. O chefe do bloco governista repetiu argumentos da Casa Rosada para contestar a validade dos atos. No entanto, a oposição rapidamente questionou essa abordagem, ressaltando que a tentativa de obstrução era um erro de sua parte.

O primeiro projeto aprovado foi o aumento de 7,2% nas aposentadorias e a elevação do bônus extraordinário, que estava congelado desde antes, para 110 mil pesos. As votações tiveram que ser feitas de forma manual devido a uma falha no sistema eletrônico. O clima na sessão foi tenso, com trocas de acusações entre os partidos, mas a oposição conseguiu avançar com a votação de outros projetos importantes, incluindo a extensão da moratória para aposentadorias que havia expirado.

Além disso, o Senado também aprovou a declaração de emergência para pessoas com deficiência, estabelecendo uma série de medidas para melhorar as condições de vida deste grupo até 2026. O debate sobre esta lei foi marcado por discursos emocionantes, como o do senador Luis Juez, que destacou a importância de reconhecer e atender as necessidades dessas pessoas.

Outro ponto importante da sessão foi a aprovação da emergência em Bahia Blanca, que tinha sido vetada pelo presidente Milei. Após a rejeição do veto, a senadora Juliana Di Tullio afirmou que a insistência do Senado era necessária para que a lei pudesse ser implementada, mesmo que o presidente não concordasse.

O governo, que já havia acumulado quatro derrotas anteriores, enfrentou novos desafios ao se deparar com projetos que visam reformar o repasse de verbas federais. Apesar dos esforços do governo para desestabilizar a aprovação de tais projetos, a oposição se manteve unida e em posição forte.

Por fim, essa mobilização da oposição e dos governadores mostra uma crescente resistência ao governo atual, sinalizando que, mesmo em um cenário de pressão, a busca por diálogo e por soluções sociais continua a ser uma prioridade.