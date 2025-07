Nissan confirma estratégia de crescimento na África apesar das incertezas

A Nissan está vivenciando um momento de incerteza na sua fábrica de Rosslyn, na África do Sul. A montadora, que está em meio a uma reestruturação global, tem avaliado a continuidade da produção na unidade. Apesar de ninguém ter confirmado um fechamento por enquanto, a expectativa está no ar.

Recentemente, o presidente da Nissan África, Jordi Vila, conversou com jornalistas e enfatizou que a empresa está determinada a crescer no continente. Mas, quando o assunto foi a fábrica sul-africana, ele preferiu não entrar em detalhes. Fica aquela sensação, como quando você está no volante e pega um engarrafamento sem saber o que vem pela frente.

Histórica, a planta de Rosslyn sempre teve um papel importante, não só para atender o mercado local, mas também para exportar seus carros. Contudo, a nova estratégia da Nissan, focada em cortar custos e melhorar a produção, coloca a continuidade dessa unidade em uma espécie de limbo. Com o Novo Nissan Kicks Exclusive 2026 a caminho e planos de exportar veículos elétricos fabricados na China a partir de 2026, a montadora parece estar tentando diversificar e se fortalecer em um mercado global que está mudando rapidamente.

Ainda assim, a Nissan se mostra interessada em expandir suas operações no continente africano, visto como um mercado promissor para os próximos anos. Mesmo com desafios, como o recall recente de quase 500 mil veículos devido a falhas no motor VC-Turbo, a empresa mantém o foco em explorar novos mercados e buscar parcerias locais. Esse passo é crucial, principalmente para quem já sentiu na pele a dificuldade de encontrar peças e serviços de qualidade.

A reestruturação não busca apenas reduzir despesas, mas também criar operações mais sustentáveis. A África continua sendo uma peça fundamental nos planos de longo prazo da montadora. Recentemente, eles ofereceram promoções atraentes, como um desconto de até R$ 17.500 no novo Kicks Exclusive e até R$ 23.300 no Nissan Versa, focando também em atender o público PcD. Isso demonstra uma intenção clara de manter a competitividade em um mercado que é tão dinâmico quanto nosso dia a dia nas estradas.