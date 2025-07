Camila Queiroz revela que está grávida de Klebber Toledo

A atriz e apresentadora Camila Queiroz, de 32 anos, anunciou que está grávida pela primeira vez. A notícia foi compartilhada nesta sexta-feira, dia 11, em seu perfil no Instagram. O bebê é fruto do seu casamento com o ator Klebber Toledo, de 39 anos. O casal está junto há nove anos.

Camila postou uma série de fotos para celebrar essa nova fase de suas vidas. Na legenda, ela disse: “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, demonstrando a alegria pela expectativa da chegada do filho.

A postagem gerou uma grande repercussão, com amigos e fãs deixando mensagens de apoio e felicitações. Entre as declarações, Bruna Marquezine comentou: “Meu Deus! Que alegria. Deus abençoe, saúde”. Maisa também se manifestou, dizendo: “Socorro, que venha com muita saúde, que notícia maravilhosa”.

Camila e Klebber se conheceram nos bastidores do projeto “Criança Esperança”, enquanto Camila trabalhava nas gravações da novela “Verdades Secretas”. Em uma entrevista, a atriz comentou sobre o início do relacionamento, revelando que Klebber se mostrava interessado de forma divertida. Ela contou que ele chegou a dar um beijo no pescoço dela e disse: “Sou o primeiro da fila”. Eles se tornaram amigos e, com o tempo, a relação evoluiu para um romance.

Camila e Klebber, que sempre foram muito discretos sobre a vida pessoal, agora se preparam para receber o novo membro da família.