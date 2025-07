Nissan atinge 700 mil carros em Resende e lança novo Kicks

A Nissan acaba de bater uma marca impressionante: 700 mil veículos produzidos no Complexo Industrial de Resende, no Rio de Janeiro. O destaque vai para um Nissan Kicks na versão Sense, na cor Branco Diamond. Essa belezinha, vendida por R$ 159.990, vem cheia de equipamentos de segurança e tecnologia que, normalmente, só vemos em modelos mais caros.

Para quem não sabe, essa fábrica é uma das mais modernas da Nissan no mundo e começou suas operações há cerca de 11 anos. Nos últimos dois anos, ela passou por uma modernização pesada, tudo isso dentro de um investimento de R$ 2,8 bilhões. E com certeza, cada centavo valeu a pena para a produção do novo Kicks.

A revolução na produção inclui a introdução de equipamentos novíssimos e tecnologia de ponta, como injetoras de última geração, corte a laser e até soldagem por ultrassom. Isso tudo tem um impacto direto na qualidade das peças. Além disso, a logística interna foi reformulada, tornando o processo produtivo muito mais ágil. Ou seja, menos tempo parado e mais carros na estrada!

Falando dos motores, a fábrica também está equipada para montar tanto o tradicional 1.6 quanto o novo 1.0 turbo com injeção direta. Novas máquinas foram incorporadas, criando postos de trabalho que não só melhoram a qualidade final, mas também tornam a vida dos operadores mais fácil. Isso é fundamental, alguém que já passou horas em uma linha de montagem sabe do que estou falando.

Para se adaptar a essa demanda crescente, a Nissan não perdeu tempo e contratou 400 novos funcionários. Afinal, com o lançamento da nova geração do Kicks, o ritmo de produção precisa ser quentíssimo. Já imaginou dirigir por aí um carro que acabou de sair direto da linha de montagem?

Desde 2014, a fábrica de Resende tem utilizado mais de 1,33 bilhão de peças — um número absurdo! E para levar tudo isso para o Brasil e América Latina, mais de 63,7 mil carretas já foram mobilizadas. Entre os modelos que saíram por lá, o Kicks Play se destacou, representando 60% da produção, com mais de 419 mil unidades.

Ah, e não posso deixar de comentar sobre a cor do carro que marcou essa vitória. O Branco Diamond não foi uma escolha aleatória; é a preferida aqui no Brasil, com mais de 219 mil veículos produzidos nessa tonalidade. Isso significa que 31,3% dos carros fabricados na planta são brancos. Se você já dirigiu um carro nessa cor, sabe que é fácil de cuidar e super charmoso nas estradas!