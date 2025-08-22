Nissan apresenta a próxima geração do Sentra como novo sedã

Quando a Nissan soltou um teaser no começo do ano sobre um novo sedã, muita gente ficou com a pulguinha atrás da orelha sobre suas intenções nas Américas. Para quem é fã da marca, surge aquela expectativa: seria a nova geração do Sentra? E agora, parece que a resposta é sim!

Recentemente, durante um jantar para revendedores nos EUA, eles confirmaram oficialmente que esse novo modelo é, de fato, o próximo Sentra. O evento teve até a presença do novo CEO da Nissan, Ivan Espinosa, e mais de 2.500 pessoas, o que demonstra a empolgação da marca com seus planos futuros. E não pararam por aí! Além do Sentra, teremos também o retorno do SUV X-Terra e mais novidades com a tecnologia e-POWER.

Dá para sentir a mudança no ar! Os flagras do novo Sentra, feitos tanto nos EUA quanto aqui no Brasil, mostram que a Nissan está deixando de lado o estilo conservador que marcou as gerações anteriores. O visual deve ficar mais ousado e esportivo. Difícil não ficar ansioso, né?

Entre as novidades, um spoiler sutil no porta-malas, que lembra um “ducktail”, chegou a ser flagrado. Isso deve dar um toque mais dinâmico à traseira do carro. E não dá para esquecer dos faróis mais finos e da grade dianteira que também promete um aspecto mais moderno. As lanternas na traseira vão ganhar um filete de luz ligando as duas, algo que dá uma sensação de continuidade e sofisticação. Quem curte um design mais arrojado vai com certeza se animar!

Falando em refinamento, parece que a Nissan está planejando um Sentra que vai além, especialmente porque o Versa deve deixar os mercados dos EUA e Canadá, focando em lugares onde ele tem mais espaço para brilhar. E a linha do Altima também está para dar tchauzinho ainda este ano.

Atualmente, o Sentra vem equipado com um motor 2.0 aspirado de quatro cilindros, que entrega 151 cv de potência, um conjunto que deve ser mantido nas versões de entrada. Nos Estados Unidos, muitos preferem motores aspirados mais potentes do que os turbinados de menor capacidade, então a Nissan deve seguir essa linha.

Por outro lado, com o crescimento dos carros eletrificados, não seria surpresa se o novo Sentra incorporasse um motor híbrido similar ao que encontramos no Sylphy, o equivalente chinês do modelo. Esse sistema promete boa potência e eficiência, já que usa um motor elétrico para tração e o motor a combustão apenas como gerador de energia.

Alguns flagras já mostraram escapamentos nos modelos, o que praticamente descarta a ideia de uma versão totalmente elétrica — pelo menos por enquanto. Essa nova geração do Sentra deve ser apresentada até o final de 2025 ou no começo de 2026. No Brasil, é provável que a espera seja um pouquinho mais longa.

É animador ver como a Nissan está se reinventando e apostando em um novo Sentra mais audacioso e com mais possibilidade para agradar a quem ama dirigir!