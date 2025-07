Nio anuncia lançamento do SUV Onvo L90 para 31 de julho na China

A Onvo, a marca da Nio focada em carros familiares, está prestes a lançar seu SUV de três fileiras, o L90. A grande estreia acontece no dia 31 de julho. Para aqueles que estão com vontade de adquirir um, a pré-venda já começou, desde o dia 10 de julho, e as primeiras entregas estão previstas para 1º de agosto. É uma oportunidade e tanto para quem busca um SUV espaçoso!

O L90 parte de RMB 279.900, que dá em torno de US$ 39 mil. Para quem estiver interessado em um sistema de aluguel de baterias (o famoso BaaS), o preço cai para RMB 193.900. E, pelo que escutei, tem uma expectativa boa de que esse valor melhore ainda mais quando o carro for liberado oficialmente para venda.

O mais interessante é que o L90 virá em versões de seis e sete lugares, mas a prioridade vai para a versão com seis. Para quem já está pensando em reunir a galera para uma road trip, essa configuração é imperdível. A Onvo também não para por aí; já planeja lançar o L80, que é a versão de cinco lugares do L90, ainda neste ano.

O contexto do mercado está fervendo, já que o L90 chega logo depois do Li i8, um SUV elétrico da Li Auto, que faz sua estreia em 29 de julho. Essa marca é mais conhecida por seus modelos híbridos, mas agora está mergulhando de cabeça no mundo dos elétricos. O Li i8 também terá seis lugares e deve começar a ser entregue no final de agosto, com preços entre RMB 350.000 e RMB 400.000. Isso já fez muitos fãs de SUVs comentarem nas redes sociais, comparando os dois modelos.

A galera está apontando o Onvo L90 como uma opção mais vantajosa. O design dele é bem moderno, tem uma carroceria leve e, claro, o preço é mais amigo. A diferença gira em torno de RMB 70.100, ou seja, cerca de 25% a menos.

Desde que a pré-venda começou, as ações da Nio subiram 33%, alcançando US$ 4,64 no dia 21 de julho. Isso mostra que a recepção do mercado está bem empolgante. E, para garantir que o L90 chegue a mais consumidores, a Nio está investindo em sua terceira fábrica, que deve levantar voo em setembro, prometendo produção em larga escala e preços cada vez mais competitivos.

Enquanto isso, outras marcas como a BYD também estão acelerando os lançamentos. O Sealion 06 da BYD será apresentado em breve, e a Geely já lançou versões mais acessíveis do Galaxy A7. As coisas estão esquentando no setor de SUVs elétricos e a concorrência promete entregar opções de qualidade para quem está de olho em espaço e tecnologia a preço justo.