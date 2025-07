Como economizar no mercado com dicas práticas

Em 2025, muitos brasileiros estão preocupados com os gastos no supermercado. O aumento dos preços dos alimentos essenciais, como grãos e hortaliças, tem impactado o orçamento familiar de maneira significativa. Com isso, as compras se tornaram um verdadeiro quebra-cabeça para quem tenta equilibrar as contas.

Porém, existem algumas dicas simples que podem facilitar a vida na hora de fazer as compras. Com um pouquinho de planejamento e algumas escolhas estratégicas, é possível levar produtos de qualidade para casa sem estourar o orçamento.

Comprar produtos sazonais

Um jeito inteligente de economizar é optar por produtos sazonais. Esses alimentos são colhidos conforme o seu ciclo natural e, por isso, costumam ter preços mais baixos durante a safra. Além de serem mais em conta, eles também têm a vantagem de serem mais frescos e durarem mais, já que recebem menos agrotóxicos. Outro ponto positivo é que geralmente são mais nutritivos, então você não só economiza, mas também melhora a alimentação da família.

Montar um cardápio semanal

Planejar o que você vai comer na semana pode ser uma ótima saída para não gastar mais do que precisa. Ao montar um cardápio, fica mais fácil saber exatamente o que comprar e evita aquelas aquisições impulsivas que podem pesar no bolso. Foque no que é realmente essencial e aproveite para descobrir novas receitas que usem os ingredientes que estão à sua disposição.

Preferir compras a granel

Embora as embalagens prontas sejam muito práticas, elas nem sempre são as mais econômicas. Muitas vezes, comprar alimentos a granel pode sair mais barato por quilo. Além de garantir uma economia, essa opção permite escolher alimentos frescos e de qualidade, já que você pode verificar a aparência e a procedência do que está comprando.

Armazenar e congelar alimentos

Se você acabar comprando mais do que consegue consumir, não se preocupe! Uma boa estratégia é congelar frutas e legumes. Dessa forma, você garante que esses alimentos não estraguem antes de serem usados. Um pouco de organização na hora de armazená-los pode fazer toda a diferença no seu dia a dia na cozinha.

Ir à feiras no fim do dia

As feiras livres são ótimos locais para encontrar frutas e legumes frescos, e uma dica valiosa é visitar essas feiras no final do dia. Nessa hora, muitos vendedores costumam baixar os preços para não levar os produtos de volta. Assim, você pode fazer boas compras e ainda garantir alimentos fresquinhos para a sua mesa.