Mudanças e preços atualizados do Fipe Carros

O novo Chevrolet Tracker 2026 chegou ao Brasil, e a primeira impressão é de que ele está mais estiloso! Com um visual atualizado, esse SUV compacto agora se alinha mais à estética dos modelos Montana e Equinox. Se você curte um carro que chama a atenção, pode se preparar para um passeio bacana.

Na frente do Tracker, a mudança mais notável está nos faróis, que agora apresentam um design mais moderno. Eles são divididos em dois blocos: os DRLs de LED ficam na parte de cima, enquanto as luzes principais estão logo abaixo. A grade frontal também recebeu uma nova cara, maior e com um visual em colmeia que traz um ar bem premium. Na traseira, as lanternas ganharam pequenos detalhes novos, e a versão RS, para quem busca um toque a mais, vem com um acabamento escurecido.

Motorização e Desempenho

Sob o capô, as coisas continuam na boa. Não houve mudanças nas motivações do Tracker. As versões de entrada vêm com o motor 1.0 turbo flex, entregando até 121 cv e 18,9 kgfm. Para quem quer um pouco mais de fôlego, as opções mais potentes com o motor 1.2 turbo oferecem até 141 cv e 22,9 kgfm — perfeito para aquele trânsito intenso ou para uma escapada em estrada.

Ambos os motores são associados a um câmbio automático de seis marchas, tornando as trocas suaves e sem estresse. A Chevrolet já fez algumas atualizações nos motores para atender às regras de emissões, então a preocupação com a sustentabilidade está dando seu show.

Ah, e um detalhe que alguns estavam esperando: o sistema híbrido-leve, com bateria de 48V, ainda não chegou. A previsão é que ele apareça em 2027 como uma adaptação do modelo Monza da China. Mas calma! Essa tecnologia não vai mover o carro sozinha, apenas vai dar uma mão ao motor a combustão em momentos de mais demanda.

Versões e Preços

Falando em versões e preços, a linha 2026 tem cinco opções, começando pelo Tracker 1.0 AT a R$ 119.900 até a versão top de linha 1.2 RS, a R$ 190.590. A produção já está rolando em São Caetano do Sul, e as concessionárias começaram a receber os modelos nesta semana, ideal para quem já estava na expectativa.

Interior e Conectividade

Por dentro, é onde o Tracker se destaca ainda mais. A nova central multimídia de 11 polegadas é uma beleza e vem acompanhada de um painel digital de 8 polegadas que está levemente inclinado para o motorista — detalhes que fazem a diferença na hora da direção. O volante tem a mesma ergonomia de sempre, mas ganhou uma gravatinha preta que deixa o visual mais elegante. Os materiais internos também receberam um upgrade, com acabamentos que são agradáveis ao toque e bancos confortáveis.

E se você é fã de tecnologia, vai adorar saber que a conectividade do carro está em alta. O OnStar vem com mais funções, e o app myChevrolet agora aceita um acompanhamento mais seguro das funções do veículo. Além disso, a conexão com Android Auto e Apple CarPlay segue sem fio, uma mão na roda para quem não quer fios atrapalhando.

Outros detalhes de conforto incluem teto solar de série nas versões Premier e RS, um console central mais robusto e um porta-copos redesenhado. O Tracker mantém suas dimensões, com 4,27 m de comprimento e 393 litros de capacidade no porta-malas — espaço suficiente para uma viagem em família ou um rolê com a turma.

Com todas essas melhorias, o Tracker 2026 busca reafirmar seu lugar entre os SUVs compactos mais populares do Brasil, já que a corrida pelo topo entre os SUVs não é fácil. Em 2025, ele ficou atrás de concorrentes fortes como o Volkswagen T-Cross e o Honda HR-V, mas com essas atualizações, a Chevrolet está bem ambiciosa!