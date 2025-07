Larissa Manoela responde a críticas de Sonia Abrão sobre novela

Larissa Manoela fala sobre críticas à sua atuação em ‘Êta Mundo Melhor!’

Larissa Manoela está atualmente no ar na novela "Êta Mundo Melhor!", onde interpreta a enfermeira Estela. A trama, que vai ao ar às 18h na Globo, tem ganho atenção do público, mas também gerado debates nas redes sociais sobre a performance da atriz. Na última terça-feira (08), Larissa usou seu perfil no X, antigo Twitter, para responder a algumas críticas que recebeu.

Recentemente, no capítulo exibido na segunda-feira (07), a personagem de Larissa enfrentou a difícil perda de sua avó, Aurora, interpretada por Lu Grimaldi. Esse acontecimento impacta não só a vida de Estela, mas também a de sua irmã, Anabella, vivida por Isabelly Carvalho. A personagem lida com crises de ansiedade e segredos, trazendo à tona questões emocionais que têm chamado a atenção dos espectadores.

Em sua publicação, Larissa começou destacando que está ciente das críticas, tanto positivas quanto negativas. Ela reconheceu que, embora existam comentários construtivos que podem ajudar no seu crescimento, também há críticas duras que precisam ser encaradas: "Nem tudo são flores e comentários bons. Quando eu digo que eu vejo tudo o que falam é porque acabo vendo também os comentários negativos. E faz parte. Críticas são válidas. As construtivas são mais importantes porque vêm para agregar. Agora, as negativas exigem um trabalho de digerir e fazer com que não nos consumam."

A atriz também mencionou a importância da arte em sua vida e se defendeu em relação às cenas em que Estela passa por crises de ansiedade. Ela fez um apelo para que as pessoas compreendam a complexidade da sua atuação. O desabafo mostra que Larissa está aberta ao diálogo e disposta a aprender com as experiências, tanto boas quanto desafiadoras.

A repercussão do papel de Larissa Manoela e suas declarações nas redes sociais destacam o quanto a novela e sua atuação estão sendo discutidas, refletindo o engajamento do público com a trama e suas personagens.