Motos mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

Em agosto, o mercado de motos 0km no Brasil registrou 185.454 unidades emplacadas, uma queda de 3,99% em relação a julho, quando foram vendidas 193.161 motos. É interessante notar que, mesmo com essa leve retração mensal, o acumulado do ano ainda mostra um crescimento forte, segundo a Fenabrave.

Entre janeiro e agosto de 2025, foram adicionadas 1.407.911 novas motos às ruas do país. Isso representa um aumento de 12,31%. No meio dessa movimentação, a Honda continua reinando: em agosto, a marca emplacou 119.578 unidades, um número um pouco abaixo das 127.643 de julho.

Porém, a Honda está enfrentando uma mudança no cenário. Sua participação no mercado caiu de quase 80% para 64,48%. A Yamaha se destacou como a segunda marca mais vendida, com 28.452 unidades no mês, enquanto a Shineray (11.446), Mottu (9.778) e Avelloz (2.863) também começaram a chamar a atenção.

Esse panorama reflete-se nas motos mais vendidas. Entre as dez primeiras, seis são da Honda, duas da Yamaha, uma da Mottu e outra da Shineray. Vem comigo que eu te conto quais são as 20 motos 0km mais vendidas do Brasil em agosto:

As Motos Mais Vendidas de Agosto

| Posição | Marca | Modelo | Unidades Vendidas |

|———|——–|—————–|——————–|

| 1 | Honda | CG 160 | 41.456 |

| 2 | Honda | Biz | 21.493 |

| 3 | Honda | Pop 110i | 17.111 |

| 4 | Honda | NXR 160 | 16.317 |

| 5 | Mottu | Sport 110i | 9.778 |

| 6 | Yamaha | YBR 150 | 7.702 |

| 7 | Honda | CB 300F | 5.636 |

| 8 | Honda | PCX 160 | 4.474 |

| 9 | Yamaha | Fazer 250 | 4.207 |

| 10 | Shineray | XY 125 | 3.914 |

| 11 | Yamaha | XTZ 250 | 3.835 |

| 12 | Yamaha | Fazer 150 | 3.618 |

| 13 | Honda | XRE 190 | 3.479 |

| 14 | Honda | XRE 300 | 2.877 |

| 15 | Shineray | Shi 175 | 2.772 |

| 16 | Honda | Elite 125 | 2.472 |

| 17 | Yamaha | Crosser 150 | 2.459 |

| 18 | Yamaha | NMAX | 1.818 |

| 19 | Shineray | XY 50 | 1.703 |

| 20 | Shineray | XY 150 | 1.559 |

Se você pensa em trocar de moto, ou está apenas por dentro do que está rolando no mundo das duas rodas, essa lista é um ótimo guia. Afinal, cada modelo tem suas particularidades e é sempre bom saber quais estão se destacando por aqui.