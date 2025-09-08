Caixa Tem paga Pix para quem atende a esse requisito

Falando sobre um pagamento importante, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai liberar R$ 708 por meio do Pix. Essa quantia é destinada principalmente a pessoas de baixa renda, oferecendo uma ajuda bem-vinda em tempos apertados.

Para receber, é preciso estar inscrito em programas sociais do governo, como o Bolsa Família. O direcionamento da liberação do valor será feito de acordo com o último número do CPF de cada um. Então, o processo é bem semelhante ao que muitos já conhecem.

Esses R$ 708 podem ser usados de várias formas, como para pagar contas, boletos ou até mesmo fazer compras com um cartão virtual. Também existe a opção de sacar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem, que será o meio de depósito.

Como receber a quantia

Para garantir os R$ 708, é essencial que a pessoa tenha a sua inscrição em dia nos programas do governo. O calendário de liberação vai ser organizado seguindo o último dígito do CPF, o que ajuda a evitar aglomerações. A previsão é que os primeiros pagamentos, referentes aos finais de CPF 1 e 2, aconteçam na primeira semana. Já os finais 3 e 4 ficam para a segunda semana.

Nas semanas seguintes, os números 5 e 6 vão ser atendidos na terceira, enquanto os finais 7 e 8 serão liberados na quarta. Por fim, os últimos pagamentos para quem tem CPF terminando em 9 e 0 são previstos para a última semana do cronograma. Vale lembrar que quem está no Cadastro Único (CadÚnico) precisa mantê-lo atualizado, pois isso é crucial para receber o valor.

Para quem já está no Bolsa Família e atende aos requisitos, o dinheiro vai ser adicionado automaticamente. Ou seja, não se trata de uma substituição do benefício, mas sim de um valor extra que pode fazer a diferença. Mesmo pessoas que trabalham de maneira informal podem ter acesso a esses R$ 708, desde que estejam cadastradas no CadÚnico.