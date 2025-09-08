Comparativo: Electrolux ou Oster, qual air fryer é superior?

Novas funcionalidades estão mudando a cara das fritadeiras sem óleo no Brasil. Modelos 3 em 1, que incluem o forno, e versões com vapor estão se destacando. Nesse cenário, as marcas mais populares continuam sendo a Electrolux e a Oster.

Neste comparativo, vamos explorar design, variedade, tecnologia, custo-benefício, eficiência energética e atendimento. Além disso, vamos destacar alguns modelos de cada marca com base nas especificações e dados atuais do mercado.

Nova tecnologia nas air fryers

Hoje em dia, a categoria de fritadeiras sem óleo vai muito além do simples cesto e resistência. Temos fornos que podem assar, grelhar, tostar e até desidratar alimentos, muitas vezes em vários níveis e com acessórios para rotisserie.

Um exemplo é a Oster OFRT780 (12L, 1.800W), que se apresenta como um modelo 3 em 1. Do lado da Electrolux, a mais recente inovação é a linha que traz a função vapor. O modelo EAF180 (7L) combina fritura com ar quente e vapor, mantendo a suculência dos alimentos e ampliando as opções de preparo sem óleo.

Design e variedade de modelos

Ambas as marcas possuem um design sofisticado e materiais de qualidade. A Electrolux se destaca com acabamentos em grafite e aço escovado, e até edições exclusivas criadas em parceria com chefs renomados. Já a Oster se preocupa em oferecer um visual em preto e inox, com um estilo mais voltado para “cooktop/forno” nas versões oven.

Quando olhamos para a diversidade de modelos, a Electrolux leva vantagem. A marca oferece tudo, desde modelos compactos até aqueles com vapor e fornos. A Oster, embora tenha modelos básicos e avançados, tem uma linha de cestos tradicionais mais limitada.

Esse panorama facilita a escolha para quem busca um tamanho, acabamento ou funcionalidade específica dentro da linha da Electrolux, sem deixar de lado as boas opções oferecidas pela Oster.

Tecnologia e inovação nas fritadeiras

As inovações tecnológicas são um ponto importante para ambas as marcas, mas cada uma segue um caminho diferente. A Electrolux traz funcionalidades como painéis touch, receitas pré-programadas, controle de temperatura e até aviso para virar os alimentos em determinados modelos.

A EAF20 (3,2 L, 1.400 W) é um bom exemplo dessa abordagem, apresentando 9 programas automáticos e um cesto antiaderente que facilita a limpeza. Por outro lado, a Oster brilha na versatilidade dos modelos oven, que oferecem air fry, forno elétrico e desidratador em um só equipamento.

Para quem precisa preparar grandes porções, o modelo OFRT780 da Oster é uma excelente escolha.

Custo-benefício das marcas

Os preços entre Electrolux e Oster são bastante similares, variando conforme as promoções. Quando olhamos para os modelos oven de 12 litros, a Oster geralmente oferece uma combinação atraente de funções pelo que se paga.

Nos modelos menores, a Electrolux compensa com uma construção robusta, bons acabamentos e opções de automação, que atraem aqueles que buscam praticidade e consistência nos resultados. Portanto, se a intenção é fazer vários pratos em grandes quantidades, a Oster pode ser a melhor escolha. Mas se a prioridade é a versatilidade e o uso do dia a dia, a Electrolux pode ser mais vantajosa.

Eficiência energética

Em termos de potência, as fritadeiras de 3 a 4 litros de ambas as marcas operam em torno de 1.400 W. As versões oven de 12 litros sobem para 1.700–1.800 W, como é o caso da EAF90 e da Oster OFRT780.

Em geral, o consumo das fritadeiras é bastante parecido. Contudo, a Electrolux destaca-se com sua linha 5,6 L “Efficient”, que promete uma economia de até 48% de energia em comparação com modelos antigos e com fornos tradicionais, graças ao fluxo de ar otimizado. Essa característica é um diferencial importante da marca.

Atendimento e pós-venda

Um suporte eficiente é essencial quando surgem imprevistos. No site Reclame Aqui, a Electrolux do Brasil possui o selo RA1000, com uma média de aproximadamente 8,7 a 8,8 em um período recente de seis meses, indicando um bom desempenho no pós-venda. A Oster do Brasil também se destaca, com avaliação “Ótimo” e média de 8,4 a 8,6, com um alto índice de resposta às reclamações.

Globalmente, a Electrolux se sobressai em reconhecimento, porém a Oster também apresenta um serviço bem avaliado.

Modelos de referência Electrolux

Para quem precisa de volume e versatilidade, a Electrolux EAF90 (12 L, 1.700 W) é um modelo de fritadeira oven que conta com painel digital, pré-aquecimento e diversas funções programadas, além de acessórios extras. Se o espaço é uma preocupação, a Electrolux EAF20 (3,2 L, 1.400 W) oferece um bom equilíbrio entre tamanho compacto e recursos úteis, como 9 receitas automáticas e a Função Virar. Para quem gosta de simplicidade, a EAF30 (4 L, 1.400 W) traz controles analógicos e um timer de até 60 minutos.

Modelos de referência Oster

Na Oster, a OFRT780 (12 L, 1.800 W) é um modelo que combina air fry, forno e desidratador, ideal para quem precisa preparar grandes quantidades. A OFRT660 (4,8 L, 1.500 W) é uma opção com design black & inox e painel touch, perfeita para quem busca um meio-termo entre capacidade e recursos digitais. Por fim, a OFRT520 (4,6 L, 1.500 W) é uma opção compacta com ajuste de temperatura de 80ºC a 200ºC, timer de 60 minutos e grelha Easy Clean, que facilita a limpeza.

Vale mais Electrolux ou Oster?

Se o que você procura é um portfólio amplo, funcionalidades convenientes e um pós-venda bem avaliado, a Electrolux é a escolha certa. Mas se a intenção é encontrar versatilidade em um único aparelho e boas funções em grandes volumes, a Oster pode oferecer um ótimo custo-benefício.

A escolha, afinal, vai depender do seu estilo de cozinha: se você vai precisar de porções grandes e várias técnicas, ou rotinas menores com facilidades que simplificam seu dia a dia.