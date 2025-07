Motos mais vendidas em julho de 2025 segundo a Fipe

Até 20 de julho de 2025, a Honda CG 160 continua reinando soberana entre as motos mais vendidas no Brasil. Com impressionantes 27.992 emplacamentos em julho, essa belezinha teve um salto de 17% em comparação com junho. Se você é do tipo que gosta de terreiro, já imaginou o total de motos vendidas até agora? São mais de 252 mil unidades!

Logo atrás dela, temos a Honda Biz, que fez bonito com 15.183 unidades vendidas, subindo 7% em relação ao mês anterior. Não dá para esquecer da Honda NXR 160 Bros, que também arrebentou, com 13.047 emplacamentos, quase colada na Honda Pop 110i, que fechou o quarto lugar com 12.810 unidades. Essas motos são ótimas para quem pega o dia a dia no trânsito.

Dando uma olhada mais geral, outro modelo que se destacou foi a Sport 110i, da Mottu, que vendeu 6.161 unidades. E quem está na sequência? A Yamaha YBR 150 foi uma grata surpresa, com 4.471 motos emplacadas, um crescimento de 29% em relação a junho. No total do ano, já são mais de 34 mil unidades.

Na sétima posição, a Honda CB 300F marcou presença com 3.730 unidades, um crescimento de 31% em comparação com o mês anterior. A Honda PCX 160 não ficou para trás, ocupando o oitavo lugar com 3.083 emplacamentos. A Honda XRE 190 foi bem com 2.548 unidades vendidas, e a Honda Sahara 300 completou o top 10 ao registrar 2.534 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 27.992 2º Honda Biz 15.183 3º Honda NXR 160 Bros 13.047 4º Honda Pop 110i 12.810 5º Sport 110i 6.161 6º Yamaha YBR 150 4.471 7º Honda CB 300F 3.730 8º Honda PCX 160 3.083 9º Honda XRE 190 2.548 10º Honda Sahara 300 2.534

Esses números são resultado de um levantamento bem legal feito pela Fipe Carros, com dados da Fenabrave. É sempre bom ficar de olho nas tendências do mercado, especialmente se você é apaixonado por duas rodas!