Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo Fipe Carros

As motos mais vendidas até dia 6 de setembro de 2025
Crédito da imagem: Honda

Com base nos dados da Fenabrave até 5 de setembro, a cena das duas rodas no Brasil mostra uma competição acirrada, mas a queridinha, a Honda CG 160, continua firme na liderança. Até agora, foram emplacadas 10.322 unidades dessa máquina que, por sua versatilidade, conquista tanto os que usam no dia a dia quanto os que levam para o trabalho.

Logo atrás, com um número considerável, está a Honda Biz, que teve 5.364 unidades vendidas. Essa moto é a escolha favorita de muitos que buscam praticidade e economia de combustível nas cidades. Na sequência, a Honda Pop 110i aparece com 4.700 emplacamentos. É um modelo que vale a pena considerar, especialmente para quem precisa de uma motinho leve e ágil.

Outras opções populares incluem a Honda NXR 160 Bros, ocupando a quarta posição, com 4.311 unidades. E não podemos esquecer da Sport 110i, que com 2.379 unidades vendidas, é o primeiro modelo fora da linha Honda a figurar no top 5. Fechando esse grupo dos 6 mais vendidos, temos a Yamaha YBR 150, com 1.910 unidades.

A lista não para por aí. A Honda CB 300F se destaca na sétima posição, com 1.407 unidades, e a Honda PCX 160 segue logo em seguida, com 1.116 motos vendidas. Para os amantes das esportivas, a Yamaha Fazer 250 também está nessa disputa, ocupando a nona posição com 1.069 emplacamentos. Por fim, a Shineray XY 125 aparece no décimo lugar com 1.017 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16010.322
Honda Biz5.364
Honda Pop 110i4.700
Honda NXR 160 Bros4.311
Sport 110i2.379
Yamaha YBR 1501.910
Honda CB 300F1.407
Honda PCX 1601.116
Yamaha Fazer 2501.069
10ºShineray XY 1251.017

Esses números são um panorama do que está rolando no mercado, mostrando as preferências dos consumidores brasileiros. As motos continuam sendo uma opção prática e eficiente para o dia a dia, seja para quem encarra o trânsito das cidades ou para aqueles que buscam liberdade na estrada. Afinal, quem já pilotou uma moto sabe da sensação única que é sentir o vento no rosto enquanto o mundo passa rápido ao lado!

