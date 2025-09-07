Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo Fipe Carros
Com base nos dados da Fenabrave até 5 de setembro, a cena das duas rodas no Brasil mostra uma competição acirrada, mas a queridinha, a Honda CG 160, continua firme na liderança. Até agora, foram emplacadas 10.322 unidades dessa máquina que, por sua versatilidade, conquista tanto os que usam no dia a dia quanto os que levam para o trabalho.
Logo atrás, com um número considerável, está a Honda Biz, que teve 5.364 unidades vendidas. Essa moto é a escolha favorita de muitos que buscam praticidade e economia de combustível nas cidades. Na sequência, a Honda Pop 110i aparece com 4.700 emplacamentos. É um modelo que vale a pena considerar, especialmente para quem precisa de uma motinho leve e ágil.
Outras opções populares incluem a Honda NXR 160 Bros, ocupando a quarta posição, com 4.311 unidades. E não podemos esquecer da Sport 110i, que com 2.379 unidades vendidas, é o primeiro modelo fora da linha Honda a figurar no top 5. Fechando esse grupo dos 6 mais vendidos, temos a Yamaha YBR 150, com 1.910 unidades.
A lista não para por aí. A Honda CB 300F se destaca na sétima posição, com 1.407 unidades, e a Honda PCX 160 segue logo em seguida, com 1.116 motos vendidas. Para os amantes das esportivas, a Yamaha Fazer 250 também está nessa disputa, ocupando a nona posição com 1.069 emplacamentos. Por fim, a Shineray XY 125 aparece no décimo lugar com 1.017 unidades.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|10.322
|2º
|Honda Biz
|5.364
|3º
|Honda Pop 110i
|4.700
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|4.311
|5º
|Sport 110i
|2.379
|6º
|Yamaha YBR 150
|1.910
|7º
|Honda CB 300F
|1.407
|8º
|Honda PCX 160
|1.116
|9º
|Yamaha Fazer 250
|1.069
|10º
|Shineray XY 125
|1.017
Esses números são um panorama do que está rolando no mercado, mostrando as preferências dos consumidores brasileiros. As motos continuam sendo uma opção prática e eficiente para o dia a dia, seja para quem encarra o trânsito das cidades ou para aqueles que buscam liberdade na estrada. Afinal, quem já pilotou uma moto sabe da sensação única que é sentir o vento no rosto enquanto o mundo passa rápido ao lado!