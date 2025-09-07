Governo responde à queda do turismo de lazer com novos visitantes

As mudanças políticas nos Estados Unidos estão transformando o cenário do turismo por lá. O que antes era um destino atraente para turistas de lazer agora enfrenta um verdadeiro desafio. De um lado, há uma queda no turismo de lazer; do outro, surgem novas oportunidades com o aumento das viagens de negócios. É uma verdadeira reforma no setor!

Esse fenômeno é provocado por políticas que mudam a percepção dos EUA como destino turístico. Essas mudanças afetam diretamente a decisão dos visitantes internacionais sobre onde gastar suas férias.

Declínio do turismo de lazer nos EUA

O turismo de lazer nos EUA não está vivendo um bom momento. Neste ano, o número de visitantes estrangeiros caiu 11,6% em março em comparação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados oficiais. Esse cenário é influenciado por regras migratórias mais rígidas e uma atmosfera política complicada que afastam os turistas.

Uma das novidades que mais impactam isso é a exigência de cauções de até US$ 15 mil para quem solicita visto. Para muitos, isso é um empecilho e tanto para fazer as malas e se aventurar pelo país.

Enquanto isso, o panorama do turismo de negócios é um pouco diferente. Os viajantes corporativos, especialmente aqueles do Canadá, continuam a explorar os EUA em busca de novas oportunidades. Esse movimento gera um cenário positivo para a área de negócios, mesmo com a desaceleração do turismo de lazer.

Consequências econômicas nos principais destinos

As cidades mais afetadas por essa queda no turismo de lazer são aquelas que normalmente atraem multidões, como Las Vegas, Nova York e Los Angeles. Em Las Vegas, por exemplo, a arrecadação de impostos sobre hospedagem deve cair 5%.

Essa redução no número de visitantes leva a um impacto direto nos negócios locais, como hotéis e restaurantes. A consequência disso é uma diminuição nos serviços oferecidos e uma sensação geral de crise econômica em áreas que dependem do turismo para sobrevivência.

Sentimento antiamericano

Especialistas também falam sobre o sentimento antiamericano, que parece ter um papel importante nessa queda de turistas. A percepção de um endurecimento nas políticas de imigração e uma retórica agressiva criam uma barreira, e isso faz com que muitos potenciais turistas pensem duas vezes antes de escolher os EUA como seu destino. Além disso, governos de outros países estão alertando seus cidadãos sobre as novas regras de imigração, aumentando a distância entre os visitantes e a América.

Reconfiguração dos itinerários e perspectivas

Com tantas incertezas no ar, os viajantes estão repensando seus planos e se voltando para locais mais politicamente estáveis. As viagens de negócios estão em alta, mas o turismo de lazer enfrenta um cenário de hesitação e muitos cancelamentos.

Essas mudanças obrigam os EUA a pensarem em novas estratégias para reconquistar esses turistas. A forma como lidarem com a situação agora vai impactar na recuperação do turismo no país, deixando todos atentos ao que vem pela frente.