Carros mais vendidos até 6 de setembro de 2025 – Fipe

O mercado automotivo brasileiro está bombando! Recentemente, o Hyundai HB20 garantiu o primeiro lugar na lista dos mais vendidos, totalizando impressionantes 4.052 unidades vendidas. É isso mesmo! O carro tem conquistado o coração dos motoristas. Já a Fiat Strada, que começou setembro cheia de confiança, caiu para a segunda posição com 2.932 veículos emplacados. Seguindo na disputa, temos o Volkswagen Polo na terceira posição, com 1.935 unidades comercializadas.

Uma grata surpresa é a ascensão do Chevrolet Onix, que deu um salto incrível e vendeu 1.844 unidades apenas no dia 5 de setembro. Isso levou o Onix a subir da oitava para a quarta colocação, acumulando um total de 1.833 emplacamentos. Quem diria, hein?

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross se mantém firme no topo com 1.830 unidades vendidas, enquanto o Hyundai Creta aparece logo atrás, com 1.585 licenciamentos. Essa disputa tá quente!

O Volkswagen T-Cross não ficou muito atrás, com 1.578 unidades vendidas. Mas já dá pra sentir a competição aumentando, principalmente com a chegada do novo Volkswagen Tera, que já apareceu na nona colocação com 1.420 unidades. Isso mostra que o mercado tá agitado e as novidades estão chegando!

Se você é fã de sedãs, fique de olho no Hyundai HB20S, que se destaca como o sedã mais vendido do país, ocupando a décima posição com 1.351 unidades emplacadas. E quem também está chamando atenção é a Fiat Toro. Com a linha 2026 agora em circulação, ela começa a mostrar seu potencial e já possui 1.128 emplacamentos.

Voltando à lista, a Toyota Hilux continua sendo a picape média mais vendida, registrando 819 unidades licenciadas. Já o Fiat Pulse ficou um pouquinho para trás, na 21ª posição, com 795 unidades vendidas.

A tabela abaixo resume os carros mais vendidos até agora, e não dá pra negar que a competição é acirrada e repleta de surpresas!

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 4.052 2 Fiat Strada 2.932 3 Volkswagen Polo 1.935 4 Chevrolet Onix 1.844 5 Toyota Corolla Cross 1.830 6 Hyundai Creta 1.585 7 Volkswagen T-Cross 1.578 8 Chevrolet Tracker 1.520 9 Volkswagen Tera 1.420 10 Hyundai HB20S 1.351

Esse ranking é só um retrato do que está rolando no nosso dia a dia nas estradas. Quem sabe, nas próximas semanas, a gente veja novas surpresas nesse mercado apaixonante!