Motos mais vendidas até junho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 27 de junho, a Honda CG 160 segue firme e forte no topo das vendas de motos no Brasil, com impressionantes 36.909 unidades emplacadas. Porém, é bom lembrar que, comparando com maio, as vendas desse modelo caíram 8%. Isso mostra que, mesmo a campeã, enfrenta desafios.

Logo abaixo, a Honda Biz não deixa por menos. Com 21.965 motos vendidas, ela fica em segundo lugar, enquanto a Honda Pop 110i se mantém na terceira posição com 18.922 unidades. Essas motos têm conquistado os corações dos brasileiros, seja pela eficiência no consumo de combustível ou pela facilidade de pilotagem no dia a dia.

Em quarto lugar, temos a NXR 160 Bros, que emplacou 16.153 unidades. Essa é uma excelente opção para quem busca uma moto robusta, ideal tanto para o trânsito urbano quanto para pequenas aventuras fora de estrada. A Sport 110i teve 8.859 emplacamentos, garantindo a quinta posição. E a gente sabe como uma moto leve e ágil faz a diferença em um trânsito caótico.

Fechando o top 6, a Yamaha YBR 150 apareceu com 5.420 vendas. Essa é aquela moto que, apesar de não ser tão nova, ainda tem seu lugar garantido, especialmente entre quem busca uma boa relação custo-benefício.

Agora, na sétima posição está a Honda CB 300F, com 4.385 unidades vendidas. Não dá para negar que essa moto tem um design atraente e um motor que encanta. Logo atrás, a Honda PCX 160 conquistou o oitavo lugar, com 3.900 emplacamentos — ideal para quem quer um pouco mais de conforto e estilo na cidade.

A Honda Sahara 300 é a nona colocada, com 3.831 vendas, enquanto a Yamaha Fazer 250 fechou o top 10 com 3.602 unidades. Essa última é uma excelente escolha para quem busca um pouco mais de emoção sobre duas rodas, sem abrir mão da praticidade do dia a dia.

Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 36.909 2º Honda Biz 21.965 3º Honda Pop 110i 18.922 4º Honda NXR 160 Bros 16.153 5º Sport 110i 8.859 6º Yamaha YBR 150 5.420 7º Honda CB 300F 4.385 8º Honda PCX 160 3.900 9º Honda Sahara 300 3.831 10º Yamaha Fazer 250 3.602

Esse ranking, que inclui algumas das motos mais queridas pelos brasileiros, foi produzido com dados da Fenabrave. Perceber como o gosto dos motociclistas muda ao longo do tempo é sempre fascinante, não acha?