Quartararo lidera pole no GP da Holanda; Márquez é quarto

A MotoGP retornou ao histórico circuito de Assen, na Holanda, na manhã deste sábado, onde ocorreu a classificação para o Grande Prêmio da Holanda, a décima etapa do campeonato. O piloto francês Fabio Quartararo, da equipe Yamaha, conquistou a pole position com uma performance destacada. Pecco Bagnaia, da Ducati, e Álex Márquez, da Gresini, completaram o pódio com os respectivos segundo e terceiro lugares.

### Detalhes da Classificação

Na primeira parte da classificação, conhecida como Q1, competiram pilotos como Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Alex Rins, Miguel Oliveira, e outros. A sessão teve um momento crítico quando uma bandeira amarela foi acionada após a queda de Ai Ogura na curva 8. O primeiro melhor tempo foi de Raul Fernandez, que marcou 1min32.047s, seguido por Ogura. Após a interrupção, Fernandez conseguiu melhorar seu tempo e cravou 1min31.656s.

A disputa ficou acirrada, com Aldeguer superando Fernandez, fazendo 1min31.637s. O piloto Jack Miller também tentou melhorar seu tempo, mas acabou na terceira posição. No fim, Raul Fernandez e Aldeguer conseguiram as duas últimas vagas para a Q2, deixando para trás Joan Mir por uma diferença mínima de quatro milésimos de segundo.

O grid de largada do 13º ao 22º lugar ficou formado por Joan Mir, Jack Miller, Lorenzo Savadori, Brad Binder, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Alex Rins, Ai Ogura, Aleix Espargaró, e Somkiat Chantra.

### Q2 e a Disputa pela Pole

Na segunda parte, Q2, estavam os melhores classificados de Q1 e outros favoritos, incluindo Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, e Marc Márquez. Os pilotos da Ducati foram os primeiros a abrir volta, seguidos por Franco Morbidelli. A luta pela pole position foi intensa, com Marc Márquez atingindo o melhor tempo de 1min31.284s inicialmente, mas logo foi superado por Bagnaia, que estabeleceu 1min31.059s.

Entretanto, Quartararo teve um desempenho excepcional, tomando a liderança com 1min30.651s, enquanto Álex Márquez, na disputa, conseguiu 1min30.811s, mas não foi suficiente para desbancar o francês da Yamaha. Ao final, Quartararo garantiu a pole e evidenciou sua força na temporada, enquanto Marc Márquez terminou a sessão na quarta posição.

Este resultado destaca não apenas a competitividade da temporada, mas também a importância de Assen como um dos circuitos mais emblemáticos do calendário da MotoGP. O Grande Prêmio da Holanda promete ser uma corrida emocionante, com os principais pilotos prontos para lutar por pontos valiosos no campeonato.