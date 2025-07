Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo Fipe

A Honda CG 160 deu uma disparada nas vendas em julho, com nada menos que 11.949 motos emplacadas. Isso representa um crescimento de 17% em relação a junho, segundo a Fenabrave. O sucesso da CG 160 é bem compreensível: quem já pegou a estrada em uma delas sabe que é uma moto confiável e econômica, a combinação perfeita para quem vive no dia a dia das cidades brasileiras.

Em segundo lugar, temos a Honda Biz, com 6.729 unidades vendidas, um aumento de 11%. Se você já andou na Biz, sabe que ela é a companheira ideal para o trânsito intenso. Ela é leve, ágil e se encaixa facilmente em qualquer lugar.

Logo atrás aparece a Honda Pop 110i, vendendo 5.739 motos e crescendo 8%. Essa é para quem prefere algo mais simples, mas que não deixa a desejar em economia e facilidade. Na sequência, temos a NXR 160 Bros, que emplacou 5.617 unidades, com um crescimento impressionante de 26%. É uma ótima opção para quem gosta de aventuras.

E, para completar o top cinco, a Sport 110i, da Mottu, brilhou com 2.559 unidades vendidas. O sucesso desse modelo mostra que tem espaço para todos no mercado. Para quem procura uma moto mais em conta e prática, a Sport 110i é uma escolha certeira.

Olha só a Yamaha YBR 150, também famosa por sua confiabilidade, ficou em sexto lugar, com 1.742 emplacamentos. Não dá para negar que essa moto conquistou muitos corações por sua robustez.

A Honda CB 300F aparece em seguida, na sétima posição, com 1.587 vendas. Para quem gosta de um pouco mais de potência, ela é uma escolha a se considerar. Já a Honda PCX 160, conhecida pela eficiência e conforto, ocupa o oitavo lugar com 1.314 unidades. Como quem dirige na cidade sabe, uma scooter como essa faz toda a diferença no dia a dia.

Na nona colocação está a Honda Sahara 300, vendendo 1.213 unidades. E completando o top 10, a Honda XRE 190, que teve 1.108 emplacamentos. Essa moto é praticamente um sonho para quem ama trilhas e aventuras fora da estrada.

Se você quiser conferir a lista completa de vendas, dá uma olhada no ranking das motos mais vendidas:

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2023:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|———|

| 1º | Honda CG 160 | 11.949 |

| 2º | Honda Biz | 6.729 |

| 3º | Honda Pop 110i | 5.739 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 5.617 |

| 5º | Sport 110i | 2.559 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 1.742 |

| 7º | Honda CB 300F | 1.587 |

| 8º | Honda PCX 160 | 1.314 |

| 9º | Honda Sahara 300 | 1.213 |

| 10º | Honda XRE 190 | 1.108 |

Esses números nos mostram como as motos estão na vida das pessoas, seja para trabalhar, passear ou até aventurar. Cada modelo tem sua particularidade e tudo depende do estilo de vida de quem pilota.