Motos mais vendidas até julho de 2025, segundo Fipe Carros

A Honda CG 160 começou julho com tudo, se tornando a moto mais vendida do Brasil. Com impressionantes 7.887 unidades emplacadas, ela mostra porque é a preferida de tanta gente. Logo atrás, a Honda Biz continua firme, com 4.524 vendas. A Honda Pop 110i aparece em terceiro, com 3.892 unidades comercializadas, um verdadeiro sucesso entre os motociclistas.

A lista não para por aí! A Honda NXR 160 Bros também fez bonito, registrando 3.890 emplacamentos. E quem diria que a Sport 110i da Mottu estaria na lista? Com 1.579 unidades vendidas, ela tem ganhado espaço merecido. Para fechar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, que alcançou 1.208 vendas.

Se você costuma andar pelas ruas ou pegar a estrada, sabe como as motos da Honda se destacam, não é? Elas são confiáveis e têm aquele toque especial que faz a diferença no dia a dia.

Agora, a Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 1.042 unidades vendidas. A PCX 160 segue na oitava posição, com 879 emplacamentos. A Honda Sahara 300 é a nona, com 838 unidades. Para fechar o ranking, a Yamaha XTZ 250 completa o top 10, com 751 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 7.887 2º Honda Biz 4.524 3º Honda Pop 110i 3.892 4º Honda NXR 160 Bros 3.890 5º Sport 110i 1.579 6º Yamaha YBR 150 1.208 7º Honda CB 300F 1.042 8º Honda PCX 160 879 9º Honda Sahara 300 838 10º Yamaha XTZ 250 751

Esse ranking das 20 motos mais vendidas foi elaborado pela Fipe Carros, com dados da Fenabrave. Impressionante como as motos continuam conquistando cada vez mais espaço no coração dos brasileiros, não é?