Globo se prepara para relançamento de Vale Tudo esta semana

A TV Globo está promovendo uma reviravolta na novela “Vale Tudo”, que está sendo exibida em uma versão especial no horário nobre. A emissora anunciou a inclusão de capítulos especiais para tentar aumentar a audiência e atrair mais espectadores, especialmente após o fim da novela turca “Força de Mulher”, exibida pela RecordTV.

Atualmente, a audiência de “Vale Tudo” na Grande São Paulo está abaixo do esperado, com uma média de 21,6 pontos. Esse número está levemente acima dos 21,1 pontos alcançados por “Mania de Você”, a novela que a precedeu, mas ainda não atende ao padrão comumente visto no horário das 21 horas.

No anúncio dos novos episódios, um locutor da Globo destacou que os próximos capítulos trarão grandes reviravoltas na trama. Dentre os eventos que estão por vir, os preparativos para o casamento de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, com Afonso, vivido por Humberto Carrão, terão destaque. Esse casamento será mostrado nos capítulos 88 e 89, e logo após a cerimônia, o casal viajará para Paris em uma lua de mel romântica.

Outra personagem importante, Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, também embarcará para a Europa, acompanhada de Walter. Essa movimentação promete impactar significativamente o destino dos personagens principais da novela.

No capítulo 90, previsto para ser exibido no próximo sábado, os espectadores poderão acompanhar a transformação de Raquel, interpretada por Taís Araújo. Ela aparecerá com um novo visual, se preparando para assumir o comando da “Paladar”, após encerrar seu vínculo com o restaurante.

Apesar da audiência modesta, a Globo decidiu manter o cronograma da novela, que contará com 173 capítulos, com o final programado para o dia 17 de outubro. Após esse encerramento, a nova trama intitulada “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, estreará no mesmo espaço.