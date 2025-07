Prêmio de R$ 8 milhões acumula; confira os resultados

Timemania: Resultados de Apostas e Prêmios Distribuídos

O último sorteio da Timemania trouxe boas notícias para muitos apostadores. Um total de 8.608 apostas acertaram os números e ganharam um prêmio de R$ 8,50 cada uma. Além disso, duas apostas se destacaram ao acertar as seis dezenas sorteadas, garantindo prêmios de R$ 74.777,15 para cada aposta vencedora.

Dentre os premiados, 119 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 1.795,36 cada. Já 2.418 apostas conseguiram quatro acertos, levando para casa R$ 10,50. Por fim, 23.393 apostas acertaram três números e receberão R$ 3,50.

Como Participar do Próximo Sorteio da Timemania

Para quem deseja tentar a sorte no próximo sorteio da Timemania, o processo é simples. É preciso fazer uma aposta escolhendo dez números, além de um time do coração. As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou através do site de loterias do banco. Lembre-se de que o prazo para realizar a aposta é até às 19h do dia do sorteio.

Os sorteios da Timemania acontecem regularmente, proporcionando uma nova chance para os apostadores a cada concurso. Portanto, se você sonha em ser um dos ganhadores, não perca tempo e faça sua aposta!