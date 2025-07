Motos mais vendidas até julho de 2025, segundo Fipe Carros

Até o final de julho, a campeã de vendas no Brasil, a Honda CG 160, segue firme na liderança. Foram 39.852 unidades emplacadas só neste mês, isso é um aumento de 12% em relação a junho. É impressionante pensar que, no total de 2025, já são 264.602 motos vendidas desse modelo!

Logo atrás, a Honda Biz garantiu o segundo lugar, com 20.654 unidades, mesmo tendo registrado uma leve queda de 1% comparado ao mês passado. A terceira posição ficou com a Honda NXR 160 Bros, que vendeu 17.561 motos, apresentando um crescimento de 13%. Quase colada nela, a Honda Pop 110i ficou em quarto lugar, totalizando 17.233 unidades.

Outro destaque do mês foi a Sport 110i, da Mottu, que emplacou 7.843 unidades. Para fechar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, que vendeu 6.916 motos em julho, um salto de 34% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, esse modelo já soma 36.579 unidades.

A Honda CB 300F ocupa a sétima posição, com 5.224 unidades, também mostrando um bom aumento de 22% comparando aos números de junho. Seguindo, temos a Honda PCX 160, que ficou em oitavo com 4.424 emplacamentos. A Yamaha Fazer 250 veio em nono, com 3.824 unidades vendidas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 3.520 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 39.852 2º Honda Biz 20.654 3º Honda NXR 160 Bros 17.561 4º Honda Pop 110i 17.233 5º Sport 110i 7.843 6º Yamaha YBR 150 6.916 7º Honda CB 300F 5.224 8º Honda PCX 160 4.424 9º Yamaha Fazer 250 3.824 10º Shineray XY 125 3.520



Aqui está a lista das 20 motos mais vendidas do Brasil, com dados da Fenabrave. Agora é esperar para ver como essas máquinas vão se comportar nos próximos meses.