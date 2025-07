Carros mais vendidos até 29 de julho de 2025, segundo a Fipe

Até 29 de julho, a Fiat Strada continua reinando como o carro mais vendido do Brasil. Somente neste mês, foram emplacadas 11.626 unidades, um crescimento bacana de 11% em relação a junho. No total, a picape já acumula 74.323 unidades vendidas neste ano, com preços que variam de R$ 111.900 a R$ 146.990.

Engraçado como o Volkswagen Polo deu uma bela subida no ranking e agora está em segundo lugar. Durante o mesmo período, o hatch vendeu 11.451 unidades, uma alta de 9%, quase colando na Strada. Ele se beneficia do programa “Carro Sustentável”, que zerou o IPI, e começa a partir de R$ 84.445.

Os SUVs também estão em alta

Falando nos SUVs, o destaque do mês foi o Volkswagen T-Cross, que lidera com 8.254 unidades vendidas, deixando o Hyundai Creta em segundo plano. Mas o Creta não ficou para trás, viu? Ele teve um crescimento de 14% em relação ao mês passado, fechando julho com 6.804 emplacamentos e garantindo a quarta posição geral. O T-Cross, por sua vez, tem cinco versões disponíveis no Brasil, com preços que vão de R$ 119.990 a R$ 188.990.

Então, o Fiat Argo segue firme na terceira posição, com 8.438 unidades vendidas. No dia 23 de julho, ele vendeu 1.218 unidades só naquele dia! E olha que o Fiat Mobi surpreendeu ao subir de 19ª para 6ª posição, com um total de 6.735 vendidos. O Chevrolet Onix, sempre um favorito, vai bem e trouxe 6.729 unidades na sétima colocação.

Vindo lá atrás, o Toyota Corolla Cross lançou sua versão XR focada em PcD, e com isso emplacou 5.961 unidades, garantindo o oitavo lugar, enquanto o Nissan Kicks fechou com 5.667 veículos vendidos. Nas picapes médias, a Toyota Hilux continua firme na ponta, com 4.913 unidades.

Os sedãs e suas posições

Agora, se você estava se perguntando sobre os sedãs, quem está se saindo melhor é o Volkswagen Virtus, com 3.492 unidades vendidas até agora. Ele superou o Toyota Corolla, que ficou com 2.817 emplacamentos no período. O GWM Haval H6 também começou a aparecer, com 2.806 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 11.626 2 Volkswagen Polo 11.451 3 Fiat Argo 8.438 4 Volkswagen T-Cross 8.254 5 Hyundai Creta 6.804 6 Fiat Mobi 6.735 7 Chevrolet Onix 6.729 8 Toyota Corolla Cross 5.961 9 Nissan Kicks 5.667 10 Fiat Fastback 5.394 11 Volkswagen Saveiro 5.348 12 Chevrolet Tracker 5.279 13 Volkswagen Nivus 5.048 14 Toyota Hilux 4.913 15 Hyundai HB20 4.796 16 Fiat Pulse 4.254 17 Jeep Compass 4.151 18 Fiat Toro 3.611 19 Honda HR-V 3.504 20 Volkswagen Virtus 3.492 21 Caoa Chery Tiggo 7 3.268 22 Jeep Renegade 3.135 23 Toyota Corolla 2.817 24 GWM Haval H6 2.806 25 Ford Ranger 2.747 26 Chevrolet S10 2.335

Esses dados foram produzidos pelo Fipe Carros, com números da Fenabrave. É sempre bom ficar de olho nas tendências de vendas para saber o que está bombando nas ruas, né?