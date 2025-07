Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 21 de julho de 2025, a Honda CG 160 reinava absoluta como a moto mais vendida do Brasil, com impressionantes 29.865 unidades emplacadas só naquele mês. Isso representa um crescimento de 17% em relação a junho, de acordo com a Fenabrave. No acumulado do ano, já são mais de 254 mil vendas! Quem já pilotou uma CG sabe que ela é quase uma lenda nas ruas.

Logo atrás, a Honda Biz se destacou em segundo lugar, com 16.028 unidades vendidas, marcando uma alta de 7% em comparação ao mês anterior. E não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que ficou em terceiro lugar com 13.698 emplacamentos — bem pertinho da Honda Pop 110i, que veio em quarto com 13.444 unidades. Se você já teve uma dessas, sabe como elas são práticas no dia a dia.

Outro destaque do mês foi a Sport 110i, da Mottu, que emplacou 6.481 unidades. A Yamaha YBR 150 também fez bonito, ocupando a sexta posição com 4.794 motos vendidas em julho, um salto de 29% se comparado ao mês anterior. Esse modelo já acumula mais de 34.456 unidades no ano. Quem utiliza essa moto sabe como é confortável para o dia a dia e perfeita para enfrentar o trânsito.

Na sequência, temos a Honda CB 300F na sétima posição, com 3.956 unidades vendidas, um crescimento de 31% em relação a junho. A Honda PCX 160 vem em oitavo, emplacando 3.270 motos. A Honda XRE 190, que é uma opção muito famosa entre os aventureiros, ficou em nono lugar com 2.669 unidades. Por fim, a Yamaha Fazer 250 completa o top 10 com 2.647 emplacamentos. Para quem gosta de sport touring, ela é realmente uma boa escolha.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 29.865 2º Honda Biz 16.028 3º Honda NXR 160 Bros 13.698 4º Honda Pop 110i 13.444 5º Sport 110i 6.481 6º Yamaha YBR 150 4.794 7º Honda CB 300F 3.956 8º Honda PCX 160 3.270 9º Honda XRE 190 2.669 10º Yamaha Fazer 250 2.647

Esse ranking é uma ótima referência para quem está pensando em adquirir uma moto, seja para o dia a dia ou para aventuras. Cada modelo tem seus desafios e alegrias, e escolher o certo pode fazer toda a diferença na rotina.