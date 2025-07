Motos mais vendidas até julho de 2025, segundo a Fipe

Acompanhar as vendas de motos no Brasil é sempre um assunto interessante, especialmente quando falamos das preferidas pelos brasileiros. Até 16 de julho, a Honda CG 160 reinou absoluta com nada menos que 24.163 unidades vendidas. Isso representa um crescimento de 19% em comparação ao mês anterior! No total, este modelo já emplacou 248.913 motos em 2025. Impressionante, né?

Logo na sequência, temos a versátil Honda Biz, que emplacou 13.268 unidades, com um aumento de 10% nas vendas. Essa moto é uma queridinha por sua praticidade, principalmente para quem usa no dia a dia. E não dá pra esquecer da Honda NXR 160 Bros, que garantiu o terceiro lugar com 11.305 veículos, ficando bem pertinho da Honda Pop 110i, que emplacou 11.242 motos. Uma disputa acirrada!

Uma informação importante é a ascensão da Sport 110i, da Mottu, que também fez bonito no mercado com 5.120 unidades vendidas. E para fechar nosso ranking em julho, a Yamaha YBR 150 ficou com 3.703 motos emplacadas — uma boa escolha para quem busca um pouco mais de potência.

Se formos olhar as colocações mais abaixo, a Honda CB 300F apareceu em sétimo lugar com 3.246 unidades, seguida pela Honda PCX 160, que teve 2.667 emplacamentos. Também vale mencionar a Honda Sahara 300 e a Honda XRE 190, com vendas de 2.248 e 2.208 unidades, respectivamente.

Vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Honda CG 160 – 24.163 Honda Biz – 13.268 Honda NXR 160 Bros – 11.305 Honda Pop 110i – 11.242 Sport 110i – 5.120 Yamaha YBR 150 – 3.703 Honda CB 300F – 3.246 Honda PCX 160 – 2.667 Honda Sahara 300 – 2.248 Honda XRE 190 – 2.208

E não para por aí! Temos mais motos na lista, como a Yamaha Fazer 250 e a Shineray XY 125, que também mostraram força nas vendas. Quem é apaixonado por motociclismo sabe que a escolha do modelo faz toda a diferença, seja na cidade ou na estrada. É sempre bom ficar de olho nas preferidas do público, pois elas refletem as necessidades e os gostos dos motociclistas brasileiros.