calendário de datas de pagamento disponível

Os depósitos do Bolsa Família relacionados ao mês de julho de 2025 já têm data definida para início. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos começarão no dia 18 de julho.

Os pagamentos seguirão um cronograma que se baseia no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. O NIS pode ser encontrado no cartão do programa. É importante que as famílias fiquem atentas a essa informação para receberem o benefício no momento certo.

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família é organizado para ocorrer nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Isso significa que os depósitos não são feitos todos de uma vez, mas sim de acordo com a ordem definida pelo número final do NIS. A única exceção a essa regra acontece em dezembro. Neste mês, os pagamentos são antecipados e finalizados antes do Natal, ocorrendo no dia 10.

As famílias que dependem do Bolsa Família devem ficar atentas às datas e aos valores a serem recebidos, pois o programa é fundamental para ajudar na renda das famílias em situação de vulnerabilidade.