Hong Jie e a influência de um cross-dresser na China

Mistério da "Irmã Vermelha" Choca a Internet na China

Um novo caso envolvendo um famoso influenciador da internet na China, apelidado de "Irmã Vermelha", tem gerado enorme repercussão nas redes sociais do país. O protagonista da história é um homem de 38 anos, conhecido pelo sobrenome Jiao, que se apresentou como "Nanjing Hong Jie".

Atrações Perigosas

Jiao, utilizando uma peruca marrom e maquiagem, criou uma persona feminina que seduziu diversas vítimas, incluindo um homem noivo. O que nenhum deles sabia era que suas experiências íntimas estavam sendo gravadas e divulgadas na internet pelo próprio Jiao. As imagens, que expõem os rostos dos indivíduos, rapidamente se espalharam nas redes sociais.

Prisão e Investigações

O influenciador foi preso no dia 5 de julho, acusado de distribuir materiais obscenos, de acordo com informações da polícia de Nanjing. As autoridades estão investigando o caso, enquanto a internet se enche de memes a respeito da situação. No meio de toda a confusão, muita gente se pergunta como Jiao conseguiu manter um fluxo constante de "pretendentes", mesmo estando com sua identidade verdadeira oculta.

Reação dos Vítimas

Alguns dos homens que foram enganados por Jiao relataram suas reações no Weibo, uma das principais redes sociais da China. Surpresos ao descobrirem que Jiao era, na verdade, um homem, muitos decidiram continuar a interação, justificando que já estavam tão envolvidos que era "melhor seguir em frente". Essa ideia gerou a expressão "来都来了", que pode ser traduzida como "já que estou aqui, vou até o fim".

Preços Acessíveis

Um dos atrativos das "sessões" com Jiao era o custo baixo dos serviços. Os homens que o visitavam precisavam trazer apenas itens simples, como frutas, óleo de amendoim e leite. Esse modelo, comparado aos preços de serviços similares no mercado, torna atraente a proposta, mas ainda não explica totalmente o apelo de Hong Jie.

Um Espaço de Conforto e Aceitação

Em um vídeo vazado, Jiao é visto ajudando um cliente a abrir uma embalagem de camisinhas, com um gesto que chamou a atenção pela sua sutileza. Internautas destacaram que a atitude dele parecia expressar cuidado e paciência. Jiao proporcionou um espaço onde seus clientes se sentiam livres de julgamentos, como um "refúgio seguro" para cura emocional.

Além disso, ele costumava agir de maneira delicada, respondendo a situações, como a aparição de uma barata, com voz suave, o que fez com que seus clientes se sentissem mais como heróis.

Fantasias e Realidade

A fascinação em torno de Jiao revela uma busca por experiências que vão além do físico. Muitos de seus clientes podem ter procurado um alívio momentâneo, mas o que encontraram foi um suporte emocional que os fez sentir-se especiais. Esta dinâmica permitiu que eles ignorassem possíveis alertas sobre a situação, transformando as interações em algo que parecia não ser transacional.

Em resumo, a história de "Irmã Vermelha" não só expõe golpistas, mas também traz à tona questões profundas sobre anseios e vulnerabilidades humanas. A história serve como um alerta sobre o cuidado nas relações e na busca por conexão emocional em um mundo repleto de superficialidades.