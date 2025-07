Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 começou julho com tudo, liderando o ranking das motos mais vendidas no Brasil. Foram impressionantes 15.759 unidades emplacadas, um aumento de 14% em relação a junho. Quem diria que essa moto, tão popular entre os brasileiros, continuaria a dar show nas vendas?

Na sequência, aparece a Honda Biz, que também não ficou atrás. Com 8.957 motos vendidas, ela teve uma alta de 11% no mesmo período. Esse modelo é um clássico, perfeito para quem busca praticidade no dia a dia, seja para ir ao trabalho ou fazer aquelas corridas rápidas.

Logo depois, vem a Honda Pop 110i, com suas 7.700 unidades vendidas e um crescimento de 9% nas vendas. E a Honda NXR 160 Bros, que fechou o quarteto das mais vendidas, somou 7.640 motos e teve um salto incrível de 26% em comparação ao mês anterior. Imagina a galera aproveitando a estrada com uma Bros novinha!

Entre os destaques do início de julho, a Sport 110i, da Mottu, também fez bonito, com 3.362 unidades emplacadas. E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que garantiu sua presença entre as mais vendidas, com 2.328 motos.

A lista não para por aí. A Honda CB 300F ficou na sétima posição com 2.134 unidades vendidas. Oito também foi o lugar garantido pela Honda PCX 160, com 1.736 emplacamentos. A Honda Sahara 300 também esteve forte, com 1.557 unidades, enquanto a Honda XRE 190 completou o top 10, com 1.500 vendidas. É uma verdadeira corrida entre as marcas!

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 15.759 2º Honda Biz 8.957 3º Honda Pop 110i 7.700 4º Honda NXR 160 Bros 7.640 5º Sport 110i 3.362 6º Yamaha YBR 150 2.328 7º Honda CB 300F 2.134 8º Honda PCX 160 1.736 9º Honda Sahara 300 1.557 10º Honda XRE 190 1.500

Esse ranking é uma ótima referência para quem está pensando em comprar uma moto ou apenas curioso sobre o que está bombando no mercado. A cada dia, as motos se tornam não apenas ferramentas de transporte, mas verdadeiros símbolos de liberdade nas estradas brasileiras.