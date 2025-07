Carros mais vendidos no Brasil até 10 de julho de 2025

A Fiát Strada mantém a liderança de vendas em julho, com um total impressionante de 3.856 unidades emplacadas. Apesar de uma leve queda de 3% em relação ao mês anterior, o modelo se mostra super popular entre os brasileiros, especialmente para quem precisa de uma picape robusta e versátil.

No segmento dos SUVs, o Hyundai Creta tomou a dianteira, emplacando 3.315 unidades e registrando um aumento de 50% em comparação com junho. Isso é um avanço e tanto, e mostra como a demanda por SUVs continua em alta por aqui.

Logo atrás, temos o Volkswagen T-Cross, que vendeu 2.939 unidades. O carro é conhecido pela sua dirigibilidade e conforto, características que fazem diferença no dia a dia. Por outro lado, o Volkswagen Polo teve um desempenho menos animador: caiu para a quarta posição, com 2.814 emplacamentos, uma queda de 28% em relação ao mês passado. Essa mudança pode ser um alerta sobre as novas preferências do mercado.

O queridinho Chevrolet Onix não ficou para trás e ocupou o quinto lugar, com 2.293 unidades vendidas. Assim como o Hyundai HB20, que somou 2.159 unidades e continua firme na briga. Depois deles, o Toyota Corolla Cross, que acabou de lançar uma versão especial para PcD, emplacou 2.146 unidades e ficou em sétimo.

Contando ainda com a Volkswagen Saveiro, que vendeu 2.121 unidades, e a Toyota Hilux, que permanece como a líder entre as picapes médias, com 2.087 unidades. Fechando a lista dos dez mais vendidos, temos o Fiat Argo, que fez 2.029 vendas e está sempre presente nas garagens dos apaixonados por compactos.

### Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

| ——- | ———————– | —— |

| 1 | Fiat Strada | 3.856 |

| 2 | Hyundai Creta | 3.315 |

| 3 | Volkswagen T-Cross | 2.939 |

| 4 | Volkswagen Polo | 2.814 |

| 5 | Chevrolet Onix | 2.293 |

| 6 | Hyundai HB20 | 2.159 |

| 7 | Toyota Corolla Cross | 2.146 |

| 8 | Volkswagen Saveiro | 2.121 |

| 9 | Toyota Hilux | 2.087 |

| 10 | Fiat Argo | 2.029 |

Esses números refletem as vendas até o início de julho e mostram o que está em alta nas estradas brasileiras. Manter os pneus calibrados e as manutenções em dia faz toda a diferença, principalmente quando a estrada chama!