Mega-Sena acumula em R$ 38 milhões; confira os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.886 da Mega-Sena, com um prêmio total de R$ 31.662.783,43. Os números sorteados foram: 19, 13, 59, 55, 02 e 20. Nenhuma aposta conseguiu acertar todos os seis números, e por isso, o prêmio principal acumulou para R$ 38 milhões, que será distribuído no próximo sorteio, marcado para este sábado.

Apesar de ninguém ter ganhado o prêmio máximo, 61 apostas conseguiram acerto na quina, recebendo cada uma R$ 43.588,00. Além disso, 4.268 apostadores acertaram a quadra e levarão para casa R$ 889,96.

Os interessados em tentar a sorte na Mega-Sena ainda têm tempo: as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas credenciadas, pelo site da Caixa ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem todos os sábados às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a transmissão é feita ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 6,00, que permite escolher seis números. Além do prêmio principal, existem outras categorias, como a quina e a quadra, que oferecem prêmios menores.

Outra forma de aumentar as chances de ganhar é participando de um Bolão da Caixa, onde os apostadores podem jogar em grupo. O preço mínimo do bolão é de R$ 15,00, e as cotas começam a partir de R$ 6,00 cada.

A Mega-Sena já distribuiu prêmios consideráveis ao longo de sua história. Os dez maiores prêmios já sorteados incluem:

1. Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

2. Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

3. Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

4. Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

5. Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

6. Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

7. Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

8. Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

9. Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

10. Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

O próximo sorteio promete atrair muitos apostadores na expectativa de conquistar uma das maiores premiações do país.