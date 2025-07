Motos mais vendidas até 9 de julho de 2025 – Fipe Carros

A Honda CG 160 começou julho mostrando que é a queridinha dos brasileiros, com nada menos que 13.589 unidades vendidas. Um crescimento de 17% em relação ao mês anterior, segundo a Fenabrave. Não é à toa que essa moto é tão popular — conforto no dia a dia e praticidade são pontos fortes, especialmente para quem enfrenta o trânsito pesado nas grandes cidades.

Em segundo lugar, a Honda Biz não ficou para trás, com 7.844 motos vendidas e uma alta de 11%. Essa scooter é perfeita para quem busca agilidade e economia, ideal para aqueles percursos curtos que fazem parte da rotina.

Logo atrás, temos a Honda Pop 110i com 6.711 unidades nas ruas, que cresceu 9%. Essa belezura é uma excelente opção para quem não quer complicação no dia a dia. Para fechar o quarteto de líderes, a Honda NXR 160 Bros destacou-se com 6.535 emplacamentos e uma impressionante alta de 26%. A versatilidade da Bros é reconhecida por quem se aventura tanto na cidade quanto em estradas de terra.

Mas não é só a Honda que está mandando bem no mercado. A Sport 110i, da Mottu, também ganhou seu espaço, com 2.719 motos vendidas. E a Yamaha YBR 150 completou o ranking das seis mais vendidas, com 2.029 unidades. Sempre bom lembrar que, para quem já rodou com as duas, a diferença na pegada e no desempenho pode ser notável.

Dando uma olhada na continuação do ranking, a Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 1.839 emplacamentos. Essa moto é uma ótima escolha para quem busca uma combinação de potência e conforto nas viagens. Logo atrás, a Honda PCX 160 chegou ao oitavo lugar, com 1.504 unidades. Essa scooter é perfeita para quem quer estilo e praticidade.

Na nona posição, a Honda Sahara 300, com 1.383 motos vendidas, é uma opção robusta para quem precisa de uma moto que aguente os desafios do dia a dia. E para completar o top 10, a Honda XRE 190, com 1.306 unidades, é demais para quem curte um off-road leve.

Vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

| ——- | ———————- | ——- |

| 1º | Honda CG 160 | 13.589 |

| 2º | Honda Biz | 7.844 |

| 3º | Honda Pop 110i | 6.711 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 6.535 |

| 5º | Sport 110i | 2.719 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 2.029 |

| 7º | Honda CB 300F | 1.839 |

| 8º | Honda PCX 160 | 1.504 |

| 9º | Honda Sahara 300 | 1.383 |

| 10º | Honda XRE 190 | 1.306 |

Esses números refletem o gosto dos brasileiros por motos que combinam economia, praticidade e desempenho — questão de escolha muito a depender do que cada um espera na hora de girar a chave e cair na estrada.