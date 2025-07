Bleach: Thousand-Year Blood War parte 4 contará com novos personagens

No último painel realizado na Anime Expo, o designer de personagens Masashi Kudo trouxe novidades sobre a quarta parte do anime “Bleach: Thousand-Year Blood War”. Kudo informou que esta nova fase contará com personagens que não apareceram no mangá original de Tite Kubo e apresentará cenas inéditas.

Ele explicou que, embora o mangá já tenha suas cenas e enredos definidos, existem momentos que Kubo imaginou, mas não incluiu no material impresso. “Desta vez, teremos mais cenas desse tipo. Isso é algo para ficar empolgado. Mesmo aqueles que leram o mangá terão novas descobertas, como novos personagens. Sim, vocês definitivamente verão alguns deles”, revelou Kudo aos fãs durante o evento.

Kudo também comentou sobre a longa trajetória de “Bleach”. O anime e o mangá tiveram uma grande pausa após anos de produção. Ele destacou que muitos fãs acompanham a série desde o início, enquanto outros entraram na história com “Bleach: Thousand-Year Blood War”. Agora, com a conclusão se aproximando, Kudo expressou sua expectativa: “Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para ver esses capítulos finais”.

A quarta parte, intitulada “Bleach: Thousand-Year Blood War Part 4 – The Calamity”, está em desenvolvimento e tem previsão de lançamento para 2026, embora ainda não haja uma data específica. Essa parte irá englobar o desfecho da trama, já que restam apenas 30 capítulos do mangá para serem adaptados, o que justifica a inclusão de conteúdo original.

“Bleach” foi lançado originalmente entre 2004 e 2012 e segue as aventuras de Ichigo Kurosaki, um adolescente com a habilidade de se comunicar com espíritos. Ele se torna um Shinigami Substituto e assume as responsabilidades de sua antecessora. Atualmente, o anime pode ser assistido na plataforma de streaming Disney+.