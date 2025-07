Carros mais vendidos até 9 de julho de 2025 segundo a Fipe

No começo de julho, a Fiat Strada mostrou mais uma vez que é a preferida dos motoristas brasileiros, emplacando 3.368 unidades. Embora tenha sido um número um pouco abaixo do mês anterior, com uma queda de 1%, a picape continua reinando no segmento. Já os SUVs não ficaram em segundo plano, com o Hyundai Creta dando um show e subindo para o topo da categoria. Registrou 2.974 emplacamentos, um crescimento impressionante de 60% em relação ao mês passado.

Por outro lado, o Volkswagen Polo parece ter perdido um pouco de força. Depois de liderar a lista no último mês, ficou agora em terceiro lugar, com 2.506 unidades vendidas, uma queda de 27% que não é nada desprezível. Quase coladinho nele está o Volkswagen T-Cross, que somou 2.166 emplacamentos.

E se você achava que o Chevrolet Onix estava fora da jogada, engano! Ele se manteve em quinto lugar com 2.080 unidades vendidas. O Hyundai HB20 também fez bonito, com 1.975 unidades, enquanto o Toyota Corolla Cross, após lançar uma versão XR voltada para quem precisa de isenção, emplacou 1.895 unidades e ficou na sétima posição.

Quando falamos das picapes médias, a Toyota Hilux continua firme, vendendo 1.872 unidades. O Fiat Argo teve uma boa performance, fechando em nono lugar com 1.794 unidades, junto com a Volkswagen Saveiro, que também registrou 1.794 emplacamentos.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

A tabela a seguir traz o ranking dos carros mais vendidos neste mês. Quem já está na estrada sabe como essas informações ajudam a entender as preferências do mercado.

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 3.368 2 Hyundai Creta 2.974 3 Volkswagen Polo 2.506 4 Volkswagen T-Cross 2.166 5 Chevrolet Onix 2.080 6 Hyundai HB20 1.975 7 Toyota Corolla Cross 1.895 8 Toyota Hilux 1.872 9 Fiat Argo 1.794 10 Volkswagen Saveiro 1.794 11 Chevrolet Tracker 1.541 12 Volkswagen Nivus 1.476 13 Fiat Fastback 1.469 14 Honda HR-V 1.388 15 Nissan Kicks 1.366 16 Fiat Pulse 1.281 17 Fiat Mobi 1.249 18 Jeep Compass 1.240 19 Fiat Toro 1.203 20 Ford Ranger 1.193 21 Volkswagen Virtus 992 22 Toyota Corolla 987 23 Caoa Chery Tiggo 7 870 24 Jeep Renegade 868 25 Volkswagen Tera 794 26 Chevrolet S10 791

Essas informações foram compiladas a partir dos dados da Fenabrave, então podemos confiar que refletem o panorama atual do mercado automotivo brasileiro. É sempre bom ficar por dentro da movimentação dos carros e como eles se comportam nas ruas e estradas.