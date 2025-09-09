Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 8 de setembro de 2025 – Fipe

Os carros mais vendidos até dia 8 de setembro de 2025
Foto: Reprodução/Hyundai Hmb Caoa Taubaté

O Hyundai HB20 se destacou e passou a liderar o mercado automotivo no início de setembro, com impressionantes 4.268 unidades vendidas até agora. A Fiat Strada, que estava no topo, caiu para o segundo lugar com 3.362 emplacamentos. Vale a pena lembrar que esses números são da Fenabrave, atualizados até o dia 8 do mês.

Em terceiro lugar, aparece o Volkswagen Polo, que se saiu bem ao comercializar 2.234 unidades. Não é à toa que o HB20 tem tantos fãs; quem já experimentou dirigir esse carro sabe como ele é prático e confortável para o dia a dia.

Ranking dos SUVs

Se você curte SUVs, pode ficar de olho no Toyota Corolla Cross, que continua firme e forte na liderança com 2.075 unidades vendidas. Já o Hyundai Creta também está mandando bem e ocupa a segunda posição, com 1.832 licenciamentos. É bom lembrar que, em estrada, um SUV como o Corolla Cross dá um ótimo suporte para quem busca conforto e espaço.

O Volkswagen T-Cross não ficou muito atrás, registrando 1.774 unidades, enquanto o Chevrolet Tracker se mantém na batalha com 1.718 emplacamentos neste início de mês. E, para nossa surpresa, o Volkswagen Tera começou a chamar atenção e entrou na lista em nono lugar, vendendo 1.617 unidades. Os entusiastas de novidades devem ficar de olho nesse modelo, que promete agitar o mercado.

O que mais pintou no cenário automotivo

No segmento dos sedãs, o Hyundai HB20S brilha como o mais vendido do país, ocupando a décima posição no ranking e somando 1.436 unidades. É uma ótima escolha para quem busca um carro que concilia espaço e performance.

O Fiat Pulse, por outro lado, fez menos barulho e ficou na 22ª posição, com apenas 920 unidades vendidas. A Fiat Toro, que já está na nova linha 2026, começou a aparecer nas paradas, com 1.306 emplacamentos. A Toyota Hilux segue firme como a picape média mais vendida, com 981 unidades licenciadas.

Com tantas opções interessantes, fica difícil não se animar com as tendências do nosso mercado automotivo. Afinal, cada modelo conta sua história e traz algo único para o volante.

