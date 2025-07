Motos mais vendidas até 3 de julho de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 segue firme e forte, liderando as vendas entre as motos no Brasil em julho, com nada menos que 5.796 unidades emplacadas. É difícil ignorar a popularidade desse modelo, que é um verdadeiro parceiro do dia a dia, seja para ir ao trabalho ou fazer aquela viagem no fim de semana.

Logo atrás, a Honda Biz mostrou que também tem seu lugar ao sol, com 3.280 motos vendidas. A Biz é uma companheira prática, especialmente nas cidades, com aquele consumo de combustível que faz toda a diferença no orçamento. Isso sem falar no conforto que ela traz em deslocamentos urbanos.

Em terceiro, a Honda Pop 110i emplacou 2.806 unidades. Essa moto é uma ótima pedida para quem busca um veículo leve e fácil de manejar, ideal para o trânsito sempre a mil. Na quarta posição, temos a NXR 160 Bros, que trouxe 2.790 emplacamentos para a lista. Essa é a favorita dos aventureiros que gostam de encarar um off-road de vez em quando.

A Sport 110i da Mottu está em quinto lugar, com 1.280 unidades vendidas, mostrando que essa também tem conquistado espaço entre os motociclistas. E a Yamaha YBR 150, em sexto, fechou o ranking do mês, com 973 vendas, uma moto de boa reputação entre os apaixonados por desempenho.

Seguindo a lista, a Honda CB 300F aparece em sétimo, com 786 unidades. Essa é para quem curte um pouco mais de potência, ideal para pegar aquela estrada mais longa. A Honda PCX 160, com 663 emplacamentos, é um charme por si só, sendo perfeita para quem busca um transporte ágil na cidade.

A nona posição é da Honda Sahara 300, que teve 616 unidades vendidas. Essa é uma opção legal para quem aprecia um estilo mais aventureiro, enquanto a Yamaha XTZ 250 completa o top 10, com 583 unidades. Para os que vivem sempre em movimento, escolher a moto certa é essencial, e essas têm mostrado que estão à altura das necessidades do brasileiro.

### Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|——–|

| 1º | Honda CG 160 | 5.796 |

| 2º | Honda Biz | 3.280 |

| 3º | Honda Pop 110i | 2.806 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 2.790 |

| 5º | Sport 110i | 1.280 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 973 |

| 7º | Honda CB 300F | 786 |

| 8º | Honda PCX 160 | 663 |

| 9º | Honda Sahara 300 | 616 |

| 10º | Yamaha XTZ 250 | 583 |

Esses números refletem o gosto dos motoristas e as peculiaridades da vida em duas rodas no Brasil. O ranking, produzido pela Fipe Carros, mostra bem como as preferências evoluem ao longo do tempo. E você, já pensou qual dessas poderia ser sua próxima companheira de estrada?