Carros mais vendidos até julho de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada começou julho com força total, liderando as vendas no Brasil com 1.672 unidades emplacadas. Para quem costuma acompanhar as movimentações do mercado automotivo, sabe que essa picape é um verdadeiro sucesso entre os consumidores. Em junho, o Volkswagen Polo foi o campeão, mas agora caiu para a segunda posição, com 1.279 emplacamentos — quase 400 a menos que a Strada.

Logo atrás, o Chevrolet Onix estacionou em terceiro lugar, somando 1.089 unidades vendidas. E se você é fã de SUVs, vale a pena ficar de olho no Hyundai Creta, que se destacou logo no início do mês com 1.036 unidades vendidas. Para completar o top 5, o Fiat Argo também teve um desempenho bacana, com 1.032 emplacamentos, segundo os dados da Fenabrave.

Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross não deixou por menos e garantiu a segunda posição, vendendo 1.016 unidades. Já o novato Toyota Corolla Cross, que agora oferece a versão XR voltada para o público PcD, ficou no sétimo lugar com 906 emplacamentos. Essa categoria é bem competitiva e, se você já pegou estrada, sabe o quanto um SUV pode ser confortável e espaçoso para a família.

Quando falamos de picapes médias, a Toyota Hilux continua reinando, com 861 vendas essa semana. Entre os mais vendidos, ainda encontramos o Honda HR-V, com 769 unidades, e o Chevrolet Tracker, que fechou o mês com 747 emplacamentos.

Vamos dar uma olhada no ranking dos carros mais vendidos até agora? A lista é sempre um reflexo da preferência do público, e cada modelo tem suas características que o tornam irresistível.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|——–|

| 1 | Fiat Strada | 1.672 |

| 2 | Volkswagen Polo | 1.279 |

| 3 | Chevrolet Onix | 1.089 |

| 4 | Hyundai Creta | 1.036 |

| 5 | Fiat Argo | 1.032 |

| 6 | Volkswagen T-Cross | 1.016 |

| 7 | Toyota Corolla Cross | 906 |

| 8 | Toyota Hilux | 861 |

| 9 | Honda HR-V | 769 |

| 10 | Chevrolet Tracker | 747 |

E a lista continua, mostrando sempre quais modelos estão em alta. Se você estiver pensando em trocar de carro ou adquirir um novo, vale sempre a pena ficar de olho nesse ranking. E, claro, cada um desses carros traz uma experiência única ao volante—seja pela eficiência, conforto ou tecnologia.