Polestar 7 chega em 2028 com tecnologia da Volvo

A Polestar está trazendo uma novidade que vai animar os fãs de carros elétricos: o crossover Polestar 7! O lançamento está previsto para 2028 e ele será produzido na nova fábrica da Volvo, que fica em Kosice, na Eslováquia. O legal é que a planta vai fazer parte de um investimento pesado, estimado em cerca de US$ 1,4 bilhão, e terá a capacidade de produzir até 250 mil veículos por ano. É bastante carro, não é mesmo?

Enquanto a gente espera pela chegada do Polestar 7, a Volvo tem seus planos para lançar um SUV de nova geração, que deve entrar em produção em 2027. Embora os detalhes desse modelo ainda sejam um mistério, já se fala em melhorias significativas em termos de segurança e tecnologia. Uma das inovações é o cinto de segurança inteligente do Volvo EX60, que pode se ajustar ao corpo do ocupante e ao trânsito, oferecendo uma proteção personalizada. Imagina só dirigir sabendo que você está mais seguro, especialmente nas horas de maior movimento!

A parceria entre Polestar e Volvo é bem bacana, pois as duas marcas estão trocando ideias e tecnologias. O Polestar 7 vai usar uma plataforma da Volvo, contando com uma motorização elétrica super moderna e baterias inovadoras. E olha que a Polestar promete que, apesar da forte influência da Volvo, o crossover vai ter suas características próprias, focadas em desempenho e sofisticação.

Se você já se pegou pensando na importância de um carro que une tecnologia de ponta com uma pegada mais esportiva, vai curtir essa! O CEO da Polestar, Michael Lohscheller, destacou que essa colaboração vai ajudar a marca a crescer com mais eficiência na Europa, aproveitando ao máximo as tecnologias disponíveis a preços mais competitivos.

Recentemente, a Polestar divulgou uma imagem do novo SUV, e o visual promete! A frente robusta, os faróis grandes e os para-lamas destacados dão uma cara bem imponente ao carro, e o emblema centralizado faz toda a diferença no design. A produção em Kosice é um passo interessante para a Polestar, pois mostra sua intenção de consolidar sua presença na Europa.

Håkan Samuelsson, CEO da Volvo, reafirmou que essa colaboração é estratégica, pois permite que ambas as marcas utilizem suas especialidades para entregar veículos inovadores, cada uma focando no seu público. E não para por aí! O Polestar 7 vai compartilhar a mesma base tecnológica com futuros modelos da Volvo, incluindo o novo Volvo EX60, que representa o início de uma nova fase elétrica para a marca a partir de 2026. É um momento empolgante para quem ama tecnologia automotiva!