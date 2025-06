Motos mais vendidas até 28 de junho de 2025 – Fipe Carros

Até o dia 28 de junho, a Honda CG 160 se manteve firme no coração da galera, liderando o ranking das motos mais vendidas no Brasil com nada menos que 36.979 unidades emplacadas. Mas há um detalhe: as vendas do modelo caíram 8% em relação a maio. Mesmo assim, continua sendo a queridinha da maioria.

Na sequência, a Honda Biz ficou em segundo lugar, acumulando 21.994 unidades vendidas. Logo atrás, a Honda Pop 110i conquistou o terceiro lugar com 18.963 emplacamentos. Essas motos são campeãs de economia e praticidade, fazendo sucesso nas ruas e avenidas do dia a dia.

Em quarto lugar, temos a NXR 160 Bros, que fez bonito com 16.176 unidades vendidas. E não podemos esquecer da Sport 110i, que chegou em quinto, com 8.859 vendas. Por último, mas não menos importante, a Yamaha YBR 150 ficou em sexto lugar, somando 5.431 unidades. Cada uma dessas motos tem seus fãs e características que agradam os motociclistas brasileiros.

A lista prossegue com a Honda CB 300F em sétimo lugar, com 4.399 emplacamentos. Oito é a vez da Honda PCX 160, que vendeu 3.900 unidades e vem ganhando a atenção de quem busca conforto e estilo nas cidades. Em nono, a Honda Sahara 300, com 3.838 unidades, e encerrando o top 10, a Yamaha Fazer 250, que somou 3.615 unidades. Essas motos são perfeitas para quem curte pegar a estrada e sentir a liberdade.

Se você é fã de motos, confira essa lista das mais vendidas em junho:

Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————-|——–|

| 1º | Honda CG 160 | 36.979 |

| 2º | Honda Biz | 21.994 |

| 3º | Honda Pop 110i | 18.963 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 16.176 |

| 5º | Sport 110i | 8.859 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 5.431 |

| 7º | Honda CB 300F | 4.399 |

| 8º | Honda PCX 160 | 3.900 |

| 9º | Honda Sahara 300 | 3.838 |

| 10º | Yamaha Fazer 250 | 3.615 |

Essas informações foram coletadas pela Fipe Carros com dados inestimáveis da Fenabrave. Confere aí se sua moto preferida está entre as mais vendidas e aproveite para dar uma voltinha!