Tati Weston-Webb e Luana Silva avançam às quartas em Saquarema

A competição de surf em Saquarema teve um momento emocionante na bateria que envolveu Luana Silva e sua adversária californiana. A surfista da Califórnia iniciou a disputa com duas ondas, obtendo notas de 3.67 e 2.67, que não foram suficientes para impressionar. Luana respondeu com determinação, surfando uma onda à direita e realizando manobras que criaram bastante movimento na água, mas sua nota foi de 3.97, que também não garantiu a liderança.

Apesar dos números iniciais, Luana não se deixou desanimar pela pontuação. Com o apoio de sua torcida, ela buscou uma onda melhor e teve sucesso na metade da bateria. Em uma manobra impressionante em uma onda à direita, Luana conseguiu tirar uma nota de 6.50, colocando-se na frente da bateria com um total de 10.47 pontos. Agora, sua adversária precisava de 6.80 para retomar a liderança.

A californiana surfou bem e conseguiu uma onda que lhe rendeu 6.57 em uma onda à esquerda. No entanto, essa nota não foi suficiente para ultrapassar Luana. Com essa vitória, Luana Silva garantiu seu lugar nas quartas de final do evento. A torcida em Saquarema celebrou a conquista, já que o Brasil agora conta com duas representantes na próxima fase da competição.